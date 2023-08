Mica Viciconte mostró un canje junto a Luca Cubero y despertó preocupación

Inmediatamente, al ver el fácil alcance del pequeño al electrodoméstico, comenzó un debate en los comentarios donde los usuarios le advirtieron los peligros que esto podría generar.

"Lo primero que se me cruza es el peligro que es para un criatura", "Me da miedo que el niño descalzo llegue a querer abrir", "Solo ver al bebé en la heladera me estresó, que peligro encima que se ve que quiere jugar", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el posteo de la influencer.

La provocativa publicación de Mica Viciconte con las hijas de Nicole Neumann que enfureció a sus seguidores

El conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann sigue dando de qué hablar, y en esta oportunidad, la novia de Fabián Cubero subió a sus redes una publicación que generó indignación entre sus fans.

La influencer compartió un video por el Día de las Infancias con una provocadora frase. “Una infancia feliz es el mejor regalo que se le puede dar a un niño”, escribió.

Los seguidores, al leer el epígrafe de la publicación de Viciconte, no se lo dejaron pasar y se pronunciaron al respecto. "Tratá de ponerte en el lugar de madre, no enseñes a hacer lo que no practicás, poner a una niña en contra de su madre", dijo una internauta.

"La función materna es de la madre; sos la mujer del padre cada uno en su rol", opinó otra. "Siempre provocando", comentó otra sobre el posteo de la modelo.