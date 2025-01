Milett Figueroa habló contundente tras la noticia de separación de Marcelo Tinelli

A lo que el cronista Alejandro Castelo comentó la comunicación que tuvo con la modelo peruana: "Conversé un poco con ella y les puedo decir qué me dijo de este trailer donde las hijas de Marcelo están tan picantes con Milett que no sabemos qué pasa ahí. Les puedo decir la frase que me tiró: 'no sabía que lo iban a editar así', eso es lo que me dijo".

En el piso, Pochi comentó: "Se sabía que las chicas (las hijas de Tinelli) no la querían a Milett no les agradaba mucho el vínculo que tenía con su papá".

Y en cuanto a los rumores de separación entre Marcelo y Milett, Fernanda Iglesias comentó: "Ellos siguen desmintiendo la separación, yo volví a hablar ayer con Milett".

Días antes al ser contactada por LAM ante los trascendidos de crisis de pareja, América TV, Milett Figueroa desmintió estar separada del conductor: "Con Marcelo seguimos juntos", aclaró la ex jurado del Cantando 2024.

Quién le paga el departamento a Milett Figueroa tras separarse de Marcelo Tinelli

Tras confirmarse la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Pampito contó en Puro Show quién le paga el departamento a la actriz peruana en el que vive durante su estadía en Buenos Aires.

“Ella vive en el barrio exclusivo de Recoleta, en un departamento espectacular que le paga Tinelli, es un departamento muy generoso, muy lindo, a favor de Marcelo”, dijo el periodista.

“Pero ellos no pasaron las fiestas juntos, no fue ni un solo día a Punta del Este con él”, añadió el conductor sobre los trascendidos de crisis entre el empresario y su novia.

Pampito reveló en el programa matutino de El Trece que Milett Figueroa no asistiría a la presentación de la serie Los Tinelli ya que la habrían bajado a último momento.

“Se van a hacer en estos días las promociones del reality de Los Tinelli y Milett, que participa, fue bajada a último momento, no va a estar en la presentación que se realizará en su casa de Punta del Este”, indicó el periodista.