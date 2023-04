More Rial muy dura contra Romina Pereiro: "Nunca me cayó esa chica..."

"Su relación es su relación no me voy a meter, ya me metí en su momento así que ya está", sumó la mamá de Francesco sobre el vínculo que en su momento tenía con la mujer de su padre.

Una de las razones de la mala onda entre More y Romina, al parecer, fue la intención que tenía la actual panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) de que sus hijas formen un vínculo estrecho con ella, algo que claramente la ex de Facundo Ambrosini no quería.

"Ella no se tenía que meter conmigo para darle lugar a sus hijas. No lo va a lograr, mi papá tiene dos hijas y somos Rocío y yo", dijo.

"¿Nunca las aceptó como hijastras?", le consultó Santiago Sposato y ella fue terminante: "No, y menos como madrastra. Ella ni cortaba ni pinchaba en la relación. Cada uno sabe, no voy a hablar más porque después tengo problemas", cerró.

Patricio Giménez fulminó a Jorge Rial y fue muy duro con el conductor: "Es un resentido y un fracasado"

Este lunes, Patricio Giménez, el hermano de Susana, volvió a subirse al ring de su eterno enfrentamiento mediático y virtual con Jorge Rial, y lo fulminó con fuertes declaraciones, en LAM (América TV).

"Tuve 25 años de corrección y de silencio, y dejarme maltratar mediáticamente hablando, dar notas cuando era más chico y todavía no era cantante, y él me condenaba por ser hermano de Susana. Me parece muy gratuito", comenzó.

"¿Desde que lugar hablas? Todos son fenómenos criticando pero hay que mirarse un poquito para adentro para hablar de los demás", siguió Patricio, que utiliza las redes con su personaje "El Guasón", para atacar al periodista de Argenzuela: "En la pandemia surgió esta manera mía, ácida, de poder exteriorizar de una manera divertida y real lo que pensaba", dijo.

"Hoy él no es nadie y está tirando petardos contra todo el mundo para pelearse. Es un tipo que no respeta a nadie, no tiene códigos, me parece una mala persona y ahora lo puedo decir. ¿Quién sos?", dijo enojado.

Sobre qué opina sobre el periodista, cerró contundente: "Me cae mal, me parece un mal tipo, le hubiera gustado ser periodista y tiene esa cosa de que quiso hacer periodismo político y le fue como el culo, y no pudo. Siempre mal vivió del periodismo de espectáculos, es un resentido, y un fracasado".