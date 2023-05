More Rial se mete en el mundo OnlyFans y promete dar que hablar: "Le hablé a mi amiga para..."

more rial.jpg

"¿Y el cafecito?", le preguntó uno de sus seguidores. A lo que la joven de 24 años comentó con emojis de risas: "Jaja en esas. Justo le hablé a mi amiga para que venga a enseñarme lo del Only".

Después, le consultaron a la hija del conductor si se arrepiente de algo, a lo que ella contestó segura: "No me arrepiento de nada que hice en mi vida, todo dejó su enseñanza. Me fallaron muchas personas pero creo que uno se hace más fuerte y crece con cada caída".

De esta manera, si se concreta su llegada a la famosa plataforma para adultos, More Rial se sumará a la larga lista de famosas que ya la integran hace tiempo. Veremos si finalmente se termina sumando.

more rial 1.jpg

La incómoda actitud de More Rial al hablar sobre María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial

Tras haber viajado de urgencia a Bogotá junto a su hermana Rocío, Mor Rial habló en vivo con Ángel de Brito en LAM, América Tv. Allí, tras detallar cómo está su padre Jorge Rial, se refirió a la acompañante del periodista, María del Mar Ramón.

Fue Nazarena Vélez quien abiertamente sacó el tema al consultarle directa "¿Está asustada la novia de tu papá?", en referencia a Ramón. Y si bien More, algo incómoda, intentó salir del paso con un "¿Qué novia?", Yanina Latorre acotó “La escritora coolmbiana” como para que no queden dudas.

En tanto ante el "Moreeee" del conductor, la hija de Jorge Rial atinó a responder: “Eh…. Es una amiga de mi papá”. Entonces De Brito quiso saber si "¿Ella les avisaba cómo iba la cosa?", More Rial confió: “Si, ella es muy buena chica".

Por último, la hija del ex Intruso cerró el tema aclarando que no está al tanto del real vínculo de su padre con la escritora colombiana. "No sé qué son, así que no te podría decir, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, concluyó.