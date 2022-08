Morena Rial aportó un dato revelador, en defensa de El Lechuga tras la denuncia de Lissa Vera

A días de esa situación, Lissa asegura que nunca tuvo intenciones de besar al cantante. "Él hizo mucho hincapié en decirme que tenía que ir sola con él. Yo no voy a ningún lado sola, suelo ir con una de mis amigas. Me dijo 'vamos a cenar para hablar de laburo'. Nos juntamos, nos matamos de risa... En un momento, me tomó por sorpresa y me besó. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo", manifestó en el ciclo de Ángel de Brito.

image.png

Morena Rial habló en Intrusos, en defensa de El Lechuga

En medio de este escándalo, Morena Rial, amiga del cantante de cumbia, salió al aire en Intrusos (América TV) y arrojó un dato clave, en defensa de El Lechuga. "No sé qué pasó el lunes (después de ir al boliche). Si Lissa llegó borracha o no llegó borracha, pero el jueves, ella estuvo en la casa de El Lechuga... como si nada", comentó la instagramer.

Embed

Stephy Ayala, amiga de la ex Bandana, reconoció que fueron a la casa del artista, pero aclaró que el clima no era el mejor: "No fuimos a comer. Fuimos, llegamos, hablamos lo que teníamos que hablar y nos fuimos".

Ainelen, cercana a El Lechuga, también estuvo en Intrusos y reveló que la denuncia de Lissa la tomó por sorpresa porque creía que estaba interesada sentimentalmente en el artista: "Ellos estaban en algo. Había algo más que una amistad".

Finalmente, Morena ratificó los dichos de Ainelen. "A mí Lechuga me dijo lo mismo, que andaban en algo con Lissa. Y el jueves estuvieron bien. Se dieron abrazos y besos", sentenció.