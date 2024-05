Moria Casán reavivó su guerra con Susana Giménez y le dedicó filosas declaraciones

En la charla con la prensa, Moria fue letal cuando le preguntaron si le gustaría invitar a Susana a este nuevo proyecto. "No hay nada que me interese menos que hablar de la señora esa", sostuvo.

La One deslizó que la diva de los teléfono se recluyó en su casa en Uruguay para evitar pagar los altos impuestos que rigen en nuestro país. "Está con retiro impositivo, respetémosla a la compatriota uruguaya", agregó.

Cuando le mencionaron que Susana volverá este año a la pantalla de Telefe, Moria contestó con muchísima ironía, fiel a su estilo. "Qué bueno. Ya era hora de que trabaje", retrucó, con la lengua más karateca que nunca.

Miguel Romano aniquiló a Susana Giménez: "Una señora de 80 años no puede estar..."

Hace unos días, en A la tarde (América TV), el histórico peluquero de Susana Giménez, Miguel Romano, liquidó a la diva de los teléfonos y la mandó a cortarse el pelo. "Una señora de 80 años no puede estar con ese pelo tan largo", disparó.

"Fueron 51 años que yo la atendí constantemente. Desde que se fue a Uruguay prácticamente no la veo", contó Romano. "¿Ya no sos el peluquero de Susana?", le consultó la conductora Karina Mazzocco. "No sé, porque no voy a Uruguay", le respondió.

Ahí, Mazzocco quiso saber cuándo fue la última vez que habló con la conductora y el peluquero contestó que fue la semana pasada. Acto seguido, opinó sobre el look de la presentadora: "La he visto en fotos con el pelo por la cintura, una señora de 80 años no puede estar con ese pelo tan largo".

"Cuando se cumple una edad, hay que respetar la edad y el look. Ella es una estrella maravillosa, pero el peinador que se la coloca....", lanzó contra el nuevo peluquero de Susana.

Después, Romano remarcó: "Desde que se fue a Uruguay, Susana no vino más a la peluquería". "¿Ella debería pasar por tu peluquería?", le preguntó Mazzocco. "No sé, me da lo mismo. Cada uno hace lo que siente por dentro. Hoy me enteré que fue a comer al restaurant de al lado de mi casa", expresó.

Por último, Romano reveló de dónde viene su enojo hacia Susana: "Está con un peinador que trabajaba conmigo. Me siento como un boludo: 'Hola, Miguel. Me estoy peinando con Mateo'. Me da lo mismo. Ya no quiero ser Miguel Romano, ya lo soy".