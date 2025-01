Moria Casán reveló si está peleada con Susana Giménez: "Anclada en los 80"

Y agregó: "Cuando pasó el quilombo del padre Grassi que nadie quería ir (a su programa), yo fui. Un lunes me llaman desesperados que nadie le quería hacer el sketch y yo fui, soy generosa".

En esa línea, Moria Casán comentó cuál es su real vínculo con la conductora y descartó estar enfrentada con ella: "Con Susana tengo la mejor pero ella es una mujer que está anclada en los 80, yo soy aggiornada a otra cosa".

"Nunca me pelee, nos llevamos divino, lo que pasa es que a veces no tiene sentido del humor y yo a veces en un tuit mando cosas que son picantes", añadió dejando en claro la diva sobre su relación con Susana Giménez.

Y cerró sobre los comentarios picantes que ella hace a veces fiel a su estilo y que puede llegar a molestar a Susana: "Tengo un modo sarcástico que tal vez le molesta. Yo tengo humor y cabeza para hacer chistes, si le ofende I'm sorry (lo siento) Susi, no estoy peleada con ella".

moria casan susana gimenez.jpg

Ángel de Brito reveló la polémica actitud que tuvo Susana Giménez con Moria Casán en los personajes del año

Este miércoles, en LAM, América Tv, el conductor Ángel de Brito contó la polémica actitud que tuvo Susana Giménez con Moria Casán en el evento de los personajes del año.

"Me siento, al rato cae Susana", comenzó diciendo Ángel sobre el detrás de escena de la foto de la revista Gente. "Susana me dice 'qué es esto?. Y le digo 'qué'. 'Eso que está ahí', me dice", siguió relatando.

"Había un cartelito, que yo la saqué la foto y la publiqué, que decía 'Moria, ya sabés cuál es tu lugar'. Porque vieron que ella se tira adelante", continuó el periodista.

"Los periodistas de la revista habían sentado a Susana y a Moria. En realidad, Susana no sabía que en el medio iba Tinelli, que no fue porque tenía fiebre. Hoy hizo la foto Marcelo. Pensaba Susana que iban a sentar al lado de Moria", detalló.

"Me dijo 'sacame eso de ahí'. '¿Cómo?', le digo. '¿Por Moria?', le pregunté. 'Sí, sacame esa porquería de ahí', me dijo. Le dije 'no'. Yo no me voy a meter con Moria", sostuvo De Brito.

"Agarró el papel e hizo..", dijo Ángel mostrando que Susana rompió el papel e hizo un bollo. Por último, el presentador remarcó: "Vieron que Susana no le contesta, no sé, pero no se la fuma ni un poquito".