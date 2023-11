Murió José Luis Telecher, creador de Pepe Pompín y Carozo y Narizota

jose luis telecher 1.jpg

"Despedimos al titiritero José Luis Telecher. Fue el creador de inolvidables personajes que acompañaron a varias generaciones, como Carozo y Narizota y Pepe Pompín. Nuestras sentidas condolencias a su hermana Patricia, familiares y seres queridos", informó dicha entidad.

Telecher nació en el año 1959 en Caseros y se hizo famoso con la creación primero de la dupla Carozo y Narizota llegando a la televisión y también con la novedad del muñeco Pepe Pompín, que tomó gran protagonismo en el programa AM, Telefe, que condujeron Verónica Lozano y Leo Montero durante muchos años. Actualmente le ponía la voz a Pepe Pompín en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

Desde los 13 años, Telecher trabajaba detrás de cámaras. Si bien tuvo un perfil bajo en los medios, sus personajes apuntados hacia los más chicos triunfaron en diversos programas de televisión.

jose luis telecher.jpg

El dolor de Vero Lozano y Leo Montero por la muerte de José Luis Telecher

Vero Lozano y Leo Montero, conductores del programa AM donde el muñeco de Pepe Pompín los acompañó durante muchos años, se mostraron conmovidos por la triste noticia de la muerte de José Luis Telecher desde las redes sociales.

"Love you for ever Pepe Pompín! Gracias José! En nuestros corazones donde sino...", expresó Leo en sus historias de Instagram. Y en tanto, Vero Lozano compartió: "Qué tristeza inmensa, descansa en paz, amor para tu familia".

leo montero pepe pompin.jpg