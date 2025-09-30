Martín Fierro de Televisión 2025: LAM hizo historia y ganó como mejor programa periodístico

Y destacó: "A todas mis angelitas que me dan mucho trabajo y a América que nos pusieron en el prime time y sobre todo al público que cada noche nos elige ver y que somos ese ratito que mucha gente la está pasando mal o que está solo".

"Todos los que estamos en el mundo del espectáculo estamos para eso, para sacarlos un poco de la realidad y para pasarla bien. ¡Aguante LAM!", concluyó feliz el animador acompañado en el escenario por el resto de sus compañeros de programa.

RS Fotos

LAM

DDM fue elegido mejor magazine en los Martín Fierro de televisión 2025

DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América Tv, se impuso en la terna mejor magazine de la televisión en una terna donde también se encontraban A la Barbarossa y Cortá por Lozano por Telefe, y Mañanísima (El Trece).

"Lo quiero compartir con todo América donde trabajo con mucho respeto y mucha libertad, estoy muy contenta en el canal. Con cada uno de los productores de Mandarins", indicó feliz y emocionada la animadora.

Y continuó: "Creemos que hacer televisión no es solamente entretener, es también interpelar, generar empatía, abrir conversaciones incómodas para hacernos reflexionar y quien sabe poder cambiar la realidad del otro un poquito".

"Hace diez años hacemos DDM, muy contentos y muy orgullosos. muchas gracias a la gente por contarnos sus historias y dejarnos entrar todos los días a su casa", finalizó Mariana Fabbiani con el Martín Fierro en la mano y acompañada de parte de su equipo.