Airbag agotó dos Vélez en horas y agregó una nueva fecha
La banda Airbag agotó las primeras dos fecha en su regreso al estadio de Vélez en minutos y anunció una tercera función para el mes de mayo.
14 abr 2026, 09:00
Airbag agotó su primer Vélez en minutos y agregó una nueva fecha
Airbag da comienzo a su gira El club de la pelea 2 en el estadio Vélez con una nueva etapa luego de cerrar un 2025 consagratorio con 5 estadios de River agotados y una gira con más de 30 fechas ante más de 1 millón de personas.
La banda que marca generaciones comienza su gira con fechas agotadas en el interior del país y vuelve al estadio de Vélez el 23 y 24 de mayo -con entradas ya agotadas- y ya anunció uns nueva fecha para el sábado 30 de mayo.
Airbag escaló firmemente en su carrera profesional demostrando a través de sus shows, canciones y despliegue escénico el motivo por el cual se posicionaron como una de las bandas de rock más convocantes.
Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con 5 estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350 mil personas atravesadas por un concierto arrasador.
Ahora, la banda vuelve a sorprender a sus fanáticos con una noche de emoción compartida en Vélez para el mes de mayo, con dos fechas confirmadas. Esta presentación, será la antesala de “El Club de la Pelea II” y dará inicio a su gira 2026, con fechas próximas a anunciar en Argentina, Latinoamérica y Europa.
La gira El Club de la Pelea I culminará en abril con una serie de presentaciones por el interior del país, incluyendo fechas en La Rioja (Superdomo), San Juan (Playón del Estadio del Bicentenario), San Luis (Club Sportivo Estudiantes), Catamarca (Estadio Bicentenario) y Santiago del Estero (Playón Madre de Ciudades). A partir de entonces, la presentación oficial de apertura de la nueva etapa tendrá lugar en el estadio Vélez Sarsfield.
Recientemente, se presentaron en el Vive Latino en México con un show explosivo que reafirmó su lugar como uno de los fenómenos más potentes del rock latinoamericano actual y consolidó su fuerte conexión con el público mexicano. Tras esta presentación, la banda confirmó que volverá a México en octubre con un nuevo show en el Pepsi Center.
Con una propuesta en vivo cada vez más contundente y una conexión inquebrantable con su público, Airbag continúa expandiendo su alcance internacional y reafirmando su liderazgo dentro del rock en español.
En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I” confirmó el impacto del proyecto: el disco superó los 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.