Ángela Leiva firmó nuevo contrato discográfico y prepara su gira por Europa

A lo largo de los años, Ángela Leiva ha compartido el micrófono con una diversa gama de artistas, incluyendo Los Ángeles Azules, Luciano Pereyra, Grupo 5, Dyango, Emanero, Q'Lokura, DesaKTa2, Américo, y Eugenia Quevedo, consolidando aún más su versatilidad a través de géneros.

Actualmente está encantando al público a través de su gira Mi voz para el mundo, que ha agotado las entradas en varias ciudades a lo largo de Argentina y continuará con una esperada etapa europea más adelante este año.

Los fanáticos también pueden esperar su próxima colaboración con el emblemático Grupo Cañaveral. Este nuevo tema evoca el dolor de un amor que, al desvanecerse, deja tras de sí un eco de profunda angustia.

Las voces de Ángela y Cañaveral se funden con natural armonía para dar vida a la historia de un ser amado que ya no habita en nuestras vidas, pero cuya ausencia resuena con fuerza en el corazón. Esta canción será parte del álbum de Grupo Cañaveral que lanzará el 30 de octubre de 2025.