Ángela Leiva firmó nuevo contrato discográfico y prepara su gira por Europa

La cantante tropical Ángela Leiva acordó su vínculo con el sello discográfico Fono mientras prepara su gira por Europa y una colaboración con el Grupo Cañaveral.

2 oct 2025, 09:00
Ángela Leiva continúa demostrando por qué es una de las voces del momento y firmó contrato con el sello discográfico Fono mientras continúa por su gira por LatinoAmérica y Europa y prepara colaboración con el Grupo Cañaveral.

La artista, una de las voces más influyentes y ovacionadas de Argentina en la música tropical, ha ganado reconocimiento como una de las principales voces femeninas en el país con 16 años de carrera.

Con una carrera que abarca más de 16 años, Ángela Leiva logró el reconocimiento como una de las principales voces femeninas en la vibrante escena musical de Argentina.

“Esta firma para mí es la confirmación de mi lema Mi voz para el mundo, uno de mis deseos más grandes es llevar mi música, mis canciones, y mi voz, para el mundo”, explicó Ángela Leiva tras la rúbrica del contrato con la discográfica.

A lo largo de los años, Ángela Leiva ha compartido el micrófono con una diversa gama de artistas, incluyendo Los Ángeles Azules, Luciano Pereyra, Grupo 5, Dyango, Emanero, Q'Lokura, DesaKTa2, Américo, y Eugenia Quevedo, consolidando aún más su versatilidad a través de géneros.

Actualmente está encantando al público a través de su gira Mi voz para el mundo, que ha agotado las entradas en varias ciudades a lo largo de Argentina y continuará con una esperada etapa europea más adelante este año.

Los fanáticos también pueden esperar su próxima colaboración con el emblemático Grupo Cañaveral. Este nuevo tema evoca el dolor de un amor que, al desvanecerse, deja tras de sí un eco de profunda angustia.

Las voces de Ángela y Cañaveral se funden con natural armonía para dar vida a la historia de un ser amado que ya no habita en nuestras vidas, pero cuya ausencia resuena con fuerza en el corazón. Esta canción será parte del álbum de Grupo Cañaveral que lanzará el 30 de octubre de 2025.

