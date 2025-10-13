Revelan la fuerza espiritual que fue clave en la milagrosa recuperación de Thiago Medina

En ese contexto, entre la fe y la incansable labor de los médicos, se reveló el secreto espiritual del milagro de Thiago Medina para salvar su vida.

“Mi hermano está vivo gracias a los médicos, gracias a la fe y gracias a la Virgen”, afirmó Camila Deniz, Camilota, la hermana de Thiago, destacando la importancia del rezo de la gente en la recuperación tras el grave accidente.

La médica y especialista en metafísica Cecilia Banchero explicó que la intervención espiritual fue clave en la recuperación del padre de las gemelas Laia y Aimé.

Según la profesional, la frecuencia sanadora de la Virgen y la energía colectiva de quienes rezaron por Thiago resultaron aspectos vitales en su recuperación, y también mencionó la importancia del escapulario de la Virgen del Carmen como protección y herramienta espiritual para quienes atraviesan situaciones críticas de salud.

Banchero destacó la figura del Arcángel Miguel como protector en momentos de peligro extremo y compartió un mantra que, según la metafísica, protege frente a situaciones de riesgo: “Arcángel Miguel, te necesito aquí y ahora”.

Thiago Medina

Cómo fue el primer paseo de Thiago Medina con sus hijas tras el alta

"Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", expresaba un emocionado Thiago Medina en su primer contacto con la prensa desde la puerte del hospital de Moreno tras recibir el alta médica.

Lo cierto es que finalmente su deseo se hizo realidad y luego de casi un mes pudo reencontrase con sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis.

El fin de semana quedó registrado en un emotivo video el primer paseo público de Thiago con sus dos hijas tras recibir el alta. El joven de 22 años salió a caminar al aire libre por el barrio privado donde vive.

Julieta Poggio fue quien registró el momento, lo compartió en sus historias de Instagram y lo musicalizó con la canción “Sunday Morning” de Maroon 5.

El reencuentro con sus hijas había ocurrido apenas dos días antes el mismo día que Thiago dejó el hospital. Las gemelas lo esperaban con los brazos abiertos, y el video de ellas corriendo hacia su papá, entre sonrisas y lágrimas, conmovió a todos en redes sociales.