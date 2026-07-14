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ESTRENO MUSICAL

Coco Palmer presenta "Brindemos Los 2"

Coco Palmer lanzó “Brindemos Los 2”, una obra conceptual junto a Suriz con estética cyberpunk y producción de The Red Noise y Towsak.

14 jul 2026, 08:00
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El pasado 9 de julio, Coco Palmer lanzó “Brindemos Los 2”, una obra conceptual realizada junto a Suriz y producida en colaboración con The Red Noise y Towsak, acompañada por un videoclip de impronta cyberpunk que explora escenarios futuristas y distópicos.

El nuevo sencillo fue concebido y liderado íntegramente por el artista y marca el comienzo de una nueva etapa creativa dentro de su carrera.

La canción cuenta con la participación de Suriz (Juan Suriz Korin), figura reconocida de la escena nocturna porteña y creador de Flash, una de las fiestas más influyentes de Buenos Aires.

La producción musical fue desarrollada por Coco Palmer junto a The Red Noise (Ian Farid Chanta) y Towsak (Tomás López Sassoon), dos referentes de la escena bass argentina que han participado en festivales internacionales de gran relevancia, entre ellos Lollapalooza, y que mantienen una sólida presencia dentro del circuito electrónico nacional.

La mezcla y masterización estuvieron a cargo del productor e ingeniero español Vanger (Francisco Javier Verdú Valls), reconocido por su trabajo dentro de la escena bass europea.

Un universo audiovisual propio

El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip dirigido por Tomás Alfiz, que expande el concepto de la canción a través de una narrativa inspirada en la ciencia ficción distópica y la estética cyberpunk.

La historia transcurre en un futuro donde los seres humanos dependen de un chip digital para mantenerse activos y conectados. En una sociedad donde la energía, las emociones y la celebración parecen haber desaparecido, el protagonista emprende una búsqueda para encontrar el último dispositivo capaz de devolver la vitalidad a la humanidad.

Con referencias conceptuales a clásicos del género como Matrix, la obra utiliza la música como símbolo de libertad, conexión humana y resistencia frente a un sistema artificialmente controlado.

“Brindemos Los 2” se presenta así como una propuesta integral que trasciende el formato tradicional del lanzamiento musical, combinando canción, producción electrónica y relato cinematográfico dentro de un mismo universo creativo.

     

 

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