Coco Palmer presenta "Brindemos Los 2"

La mezcla y masterización estuvieron a cargo del productor e ingeniero español Vanger (Francisco Javier Verdú Valls), reconocido por su trabajo dentro de la escena bass europea.

Un universo audiovisual propio

El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip dirigido por Tomás Alfiz, que expande el concepto de la canción a través de una narrativa inspirada en la ciencia ficción distópica y la estética cyberpunk.

La historia transcurre en un futuro donde los seres humanos dependen de un chip digital para mantenerse activos y conectados. En una sociedad donde la energía, las emociones y la celebración parecen haber desaparecido, el protagonista emprende una búsqueda para encontrar el último dispositivo capaz de devolver la vitalidad a la humanidad.

Con referencias conceptuales a clásicos del género como Matrix, la obra utiliza la música como símbolo de libertad, conexión humana y resistencia frente a un sistema artificialmente controlado.

“Brindemos Los 2” se presenta así como una propuesta integral que trasciende el formato tradicional del lanzamiento musical, combinando canción, producción electrónica y relato cinematográfico dentro de un mismo universo creativo.