La expectativa por este esperado regreso ya se hace sentir: más de 2 millones de fanáticos se han suscrito para recibir acceso a la preventa de THE LAST KING WORLD TOUR, reflejando la enorme anticipación que ha generado el anuncio de la gira.

La cuenta regresiva para este esperado reencuentro comienza oficialmente este jueves 19 de noviembre, a las 10:00 a.m., con la apertura de la preventa de entradas a través de www.donomar.com y las ticketeras oficiales de cada mercado, con excepción de Paraguay, cuya preventa se realizará el próximo 2 de diciembre.

Como parte de esta celebración, Don Omar compartirá mañana, jueves 19 de noviembre, con sus fanáticos a través de un livestream especial a las 6:00 p.m. EST / 5:00 p.m. CST / 3:00 p.m. PST, en el que se conectará con el público para celebrar juntos el inicio de esta nueva etapa y su esperado regreso a Latinoamérica.

Los fanáticos que realizaron su registro previo pueden consultar las instrucciones y condiciones de acceso a la preventa en www.donomar.com y en las plataformas oficiales de venta de entradas de cada país.

El recorrido latinoamericano comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay, y continuará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Posteriormente, llegará a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, donde concluirá esta etapa de la gira el 28 de noviembre.

Con una trayectoria que ha marcado generaciones y ha redefinido la música urbana a nivel mundial, Don Omar se prepara para llevar nuevamente al escenario los grandes éxitos que forman parte de la historia del Reggaeton, en un espectáculo que celebrará su legado musical y la conexión inquebrantable con sus seguidores.

LATINOAMÉRICA 2027

21 de octubre - Asunción, Paraguay.

23 de octubre - Estadio Vélez - Buenos Aires, Argentina

27 de octubre - Santiago, Chile.

28 de octubre - Lima, Perú.

30 de octubre - Quito, Ecuador.

31 de octubre - Guayaquil, Ecuador.

4 de noviembre - Bogotá, Colombia.

5 de noviembre - Cali, Colombia.

7 de noviembre - Medellín, Colombia.

9 de noviembre - Monterrey, México.

10 de noviembre - Guadalajara, México.

14 de noviembre - Ciudad de México, México.

18 de noviembre - Ciudad de Guatemala, Guatemala.

20 de noviembre - San Salvador, El Salvador.

23 de noviembre - Managua, Nicaragua.

25 de noviembre - Tegucigalpa, Honduras.

27 de noviembre - San José, Costa Rica.

28 de noviembre - Ciudad de Panamá, Panamá.