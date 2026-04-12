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Fito Páez: tercer show y una serie consagratoria que sigue creciendo

Fito Paez volvió a hacer vibrar el Movistar Arena de Buenos Aires con el tercer show de una serie de cuatro que se enmarca en el Sale el Sol Tour.

12 abr 2026, 09:28
Fito Páez: tercer show y una serie consagratoria que sigue creciendo
Fito Páez: tercer show y una serie consagratoria que sigue creciendo

Fito Páez: tercer show y una serie consagratoria que sigue creciendo

Este viernes 10 de abril, Fito Paez volvió a hacer vibrar el Movistar Arena de Buenos Aires con el tercer show de una serie de cuatro que se enmarca en el Sale el Sol Tour y ya comienza a inscribirse entre los grandes acontecimientos musicales del año.

Ante fervorosas 10 mil personas, el artista ofreció un concierto intenso, emotivo y profundamente conectado con su público.

A lo largo de más de dos horas, Paez recorrió distintas etapas de su obra con un repertorio potente y transversal. Clásicos fundamentales como “11 y 6”, “La rueda mágica”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Tecknicolor” convivieron con canciones menos habituales en vivo, aportando frescura y sorpresa a una noche que mantuvo en alto la energía de principio a fin.

La respuesta del público fue total: una comunión constante que convirtió cada canción en una celebración colectiva. Con su inconfundible presencia al frente del escenario y una banda sólida que potencia cada momento, Fito volvió a demostrar la vigencia de su obra y su capacidad única para generar conexión.

La puesta, a cargo de Sergio Lacroix, acompañó con precisión, con una propuesta visual que dialogó con el pulso del show y reforzó la intensidad de cada pasaje, consolidando una experiencia integral tanto en lo sonoro como en lo escénico.

Este tercer encuentro en el Movistar Arena reafirma el vínculo inquebrantable entre Paez y su público, y funciona como antesala del gran cierre de esta serie en Buenos Aires, previsto para el próximo 20 de mayo, con entradas ya a la venta.

De esta manera, el Sale el Sol Tour continúa su recorrido, confirmando la potencia, la emoción y la convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Fito Páez

SALE EL SOL TOUR 2026:

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

15 de mayo - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali

06 de junio - Plaza de Toros - Manizales

09 de junio - La Macarena - Medellín

12 de junio - Movistar Arena - Bogotá

Más fechas por anunciar.

Fito Páez

     

 

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