Fito Páez: tercer show y una serie consagratoria que sigue creciendo

La puesta, a cargo de Sergio Lacroix, acompañó con precisión, con una propuesta visual que dialogó con el pulso del show y reforzó la intensidad de cada pasaje, consolidando una experiencia integral tanto en lo sonoro como en lo escénico.

Este tercer encuentro en el Movistar Arena reafirma el vínculo inquebrantable entre Paez y su público, y funciona como antesala del gran cierre de esta serie en Buenos Aires, previsto para el próximo 20 de mayo, con entradas ya a la venta.

De esta manera, el Sale el Sol Tour continúa su recorrido, confirmando la potencia, la emoción y la convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Fito Páez

SALE EL SOL TOUR 2026:

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

15 de mayo - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali

06 de junio - Plaza de Toros - Manizales

09 de junio - La Macarena - Medellín

12 de junio - Movistar Arena - Bogotá

Más fechas por anunciar.