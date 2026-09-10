Furor por Tan Biónica: agotó sus dos primeras fechas en 2027 y anunció dos nuevos shows

Luego del reencuentro histórico de 2023, Tan Biónica agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de 500.000 personas en su gira "La Última Noche Mágica", con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa. En 2024, esas diez funciones en el Movistar Arena establecieron un récord histórico de mayor cantidad de espectadores en el venue. Más recientemente, con "El Regreso Tour" agotó tres Vélez y actualmente están recorriendo Argentina, Latinoamérica y España, confirmando el vínculo intacto con su público en todo el país.