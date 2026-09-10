Furor por Tan Biónica: agotó sus dos primeras fechas en 2027 y anunció dos nuevos shows

GIRA “EL REGRESO TOUR”:
6 de septiembre - Teatro Caupolicán - Santiago de Chile
8 de septiembre - Royal Center - Bogotá
10 de septiembre - Teatro Metropólitan - Ciudad de México
13 de septiembre - Festival Cordillera - Bogotá
18 de septiembre - Antel Arena - Montevideo
19 de septiembre - Antel Arena - Montevideo
20 de septiembre - Antel Arena - Montevideo
25 de septiembre - Fiesta Nacional de los Estudiantes - Jujuy
10 de octubre - Arena Asunción - Asunción
22 de octubre - Razzmatazz - Barcelona
25 de octubre - Live Las Ventas - Madrid
31 de octubre - Estadio Boca Unidos - Corrientes
7 de noviembre - Five Park - Neuquén
14 de noviembre - Estadio Instituto - Córdoba
21 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata
22 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata
5 de diciembre - Estadio Newell’s Old Boys - Rosario
12 de diciembre - Estadio UNO - La Plata
11 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡AGOTADO!
12 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡AGOTADO!
24 de abril 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!
25 de abril 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!