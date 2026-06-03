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Gianluz & Wen estrenan su video "Acuerdo", una metáfora retro sobre los límites de la obediencia

“Acuerdo” abre el disco debut del dúo de Gianluz & Wen como una declaración inicial.

3 jun 2026, 08:00
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“Acuerdo” abre el disco debut del dúo de Gianluz & Wen como una declaración inicial. Parte de una pesadilla: la sensación de estar condenados a enfrentarnos y destruirnos entre nosotros. Desde ahí, la canción se construye como un gesto que intenta romper con esos viejos acuerdos de confrontación, tanto en lo personal como en lo colectivo.

Ese universo se expande en un videoclip filmado este año en la Patagonia, territorio de origen del dúo, que retoma la pesadilla que dio nacimiento a la canción: Gianluz y Wen como dos soldados enemigos enfrentados en un paisaje abierto y hostil, impulsados por la necesidad de romper con esos viejos acuerdos que nos empujan, una y otra vez, hacia la destrucción.

Con una estética retro y cinematográfica, el video evoca el imaginario de las ficciones de época, entre paisajes abiertos, vestuario suspendido en el tiempo y una atmósfera dramática y onírica.

El tema que forma parte de los doce tracks que integran el universo del álbum Principios, editado por Geiser Discos, se organiza en dos registros que se alternan y se tensionan. Por un lado, un tono más íntimo, solitario e introspectivo, con las voces en primer plano y un aire suspendido. Por otro, una energía más directa, rítmica y confrontativa, donde el pulso empuja y toma protagonismo.

Ese desplazamiento entre lo replegado y lo expansivo no es lineal: los momentos se superponen y se responden. En ese recorrido, “Acuerdo” condensa una de las búsquedas centrales del disco: la convivencia entre lo emocional y lo físico, entre la introspección y el movimiento.

Como primer tema del disco, instala desde el inicio ese doble pulso que atraviesa Principios: una música que puede ser íntima y, al mismo tiempo, volverse más enérgica y bailable sin perder su carga expresiva.

El videoclip fue dirigido por Tomás Würschmidt y la producción de la canción estuvo a cargo de Marcos Orellana. Ambos forman parte del universo creativo de Wen & Gianluz desde sus comienzos y acompañan el desarrollo estético del proyecto desde su origen.

Sobre el dúo

Gianluz y Wen se conocieron en 2018, durante el rodaje de una película en la que compartieron roles protagónicos, interpretando a dos amigos entrañables.

La ficción pronto se volvió realidad y dio lugar a una profunda amistad que devino en colaboración artística. Juntos desarrollan un proyecto musical donde la voz y la poesía ocupan un lugar central.

Han llevado su música a distintos escenarios y países, tejiendo un repertorio íntimo y teatral. En vivo, despliegan un universo juglar y encantador, donde conviven lo lírico y lo performático. Actualmente, se encuentran preparando la presentación en vivo de su primer álbum de estudio, Principios.

Embed - Gianluz & Wen - Acuerdo

     

 

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