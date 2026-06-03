Gianluz & Wen estrenan su video "Acuerdo", una metáfora retro sobre los límites de la obediencia

Ese desplazamiento entre lo replegado y lo expansivo no es lineal: los momentos se superponen y se responden. En ese recorrido, “Acuerdo” condensa una de las búsquedas centrales del disco: la convivencia entre lo emocional y lo físico, entre la introspección y el movimiento.

Como primer tema del disco, instala desde el inicio ese doble pulso que atraviesa Principios: una música que puede ser íntima y, al mismo tiempo, volverse más enérgica y bailable sin perder su carga expresiva.

El videoclip fue dirigido por Tomás Würschmidt y la producción de la canción estuvo a cargo de Marcos Orellana. Ambos forman parte del universo creativo de Wen & Gianluz desde sus comienzos y acompañan el desarrollo estético del proyecto desde su origen.

Sobre el dúo

Gianluz y Wen se conocieron en 2018, durante el rodaje de una película en la que compartieron roles protagónicos, interpretando a dos amigos entrañables.

La ficción pronto se volvió realidad y dio lugar a una profunda amistad que devino en colaboración artística. Juntos desarrollan un proyecto musical donde la voz y la poesía ocupan un lugar central.

Han llevado su música a distintos escenarios y países, tejiendo un repertorio íntimo y teatral. En vivo, despliegan un universo juglar y encantador, donde conviven lo lírico y lo performático. Actualmente, se encuentran preparando la presentación en vivo de su primer álbum de estudio, Principios.