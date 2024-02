Jennifer Lopez presenta su nuevo álbum "This Is Me...Now"

Este nuevo álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en ediciones especiales y limitadas en CD y vinilo. Incluye un CD de lujo con un impresionante libro de 40 páginas con fotos exclusivas, además de 2 de las 20 fotos polaroid disponibles. El vinilo estándar viene en el color favorito de Jennifer, el verde, y también hay ocho vinilos exclusivos adicionales con una variedad de portadas y colores de vinilo que crean una emocionante serie para coleccionistas. Los JLovers recibirán un vinilo firmado que estará disponible exclusivamente en onthejlo.com y cuenta con un disco esmeralda y una portada exclusiva. La oferta completa de productos está disponible para pedidos aquí.

image3.jpg

Escrito y grabado en su casa de Los Ángeles durante 2022 y 2023, Jennifer Lopez ha creado una obra maestra que va más allá de los límites de la música convencional. Ha colaborado con un elenco de productores de éxito repleto de estrellas como Rogét Chahayed, Ángel López y Jeff "Gitty" Gitelman. Otros compositores-productores fueron HitBoy, Tay Kieth, Yeti Beats, Carter Lang, Kim "Kaydence" Krysiuk, Jason Derulo y Brandon Riester, que actuó como A&R para este proyecto.

Inspirado en el proceso de grabación, "This Is Me…Now" se convirtió en una fenomenal experiencia visual del álbum, testimonio del extraordinario talento que encarna Jennifer Lopez. El álbum, junto a su Amazon Original "This Is Me...Now: A Love Story" (que ya se puede ver en streaming en Prime Video), forman una obra nunca vista.

Embed - Jennifer Lopez - Can't Get Enough (Official Music Video)