Marley encontró a la novia de Ian Lucas en su habitación y su reacción fue imperdible: "Dale..."

"Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?", halagó Alejandro, mientras Ian intentaba manejar la situación, visiblemente incómodo por la inesperada aparición de su amigo.

Y para cerrar el momento, Marley lanzó una afirmación dirigida al público: "Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles".

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Qué dijo Renata Mónaco, novia de Ian Lucas

Durante una entrevista en el ciclo Ya fue Todo, emitido por Jotax Digital, Ian Lucas se refirió a su presente sentimental y confirmó que se encuentra en pareja, además de revelar desde cuándo atraviesa esta etapa.

"Está todo bien. Estamos hace un tiempito ahí", contó el ganador de la última edición de MasterChef Celebrity ante las preguntas de Alejandro Castelo.

Luego, el cronista se acercó hasta el auto para dialogar con Renata Mónaco, quien prefirió mantener un perfil bajo y no brindar detalles sobre su relación con Ian Lucas.

"No sé si te puedo preguntar tu nombre", le consultó Castelo, pero ella decidió mantener la privacidad y respondió: “No, por ahora no”. Además, al referirse al influencer, destacó: “Él es un fenómeno”.