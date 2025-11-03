Sale a la luz "Álbum Blanco" para Silvio Rodríguez

Este lunes salió a la luz “Álbum Blanco”, un disco que reúne a destacadas voces de Iberoamérica interpretando canciones inéditas del gran trovador cubano.
Once composiciones nunca antes publicadas cobran nueva vida en un tributo colectivo a la obra de Silvio Rodríguez.
Este disco se presenta como una colección de 11 temas inéditos —compuestos entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70— que hasta hoy no habían sido registrados en su discografía oficial. Según el productor EnriqueCarballea, “recogen sueños y canciones que tienen más de cincuenta años de creadas y dejan de ser propiedad exclusiva de su autor”.
El álbum cuenta con participaciones destacadas de figuras de la canción iberoamericana: entre otros, ChicoBuarque (Brasil), LeónGieco (Argentina), ManuelGarcía (Chile), MauricioRodríguezValdés (hijo de Silvio), y destacados cantantes cubanos como BeatrizMárquez, RolyBerrío, Yusa, EduardoSosa (fallecido), CarlosLage, DiegoGutiérrez y otros.
El proyecto fue grabado en su totalidad de modo digital con la base instrumental registrada en Cuba, y los cantantes de cada país recibiendo el track para grabar su voz en su propio país (no se realizó sesión conjunta de fotografía ni filmación). En un gesto de generosidad artística, Silvio cedió sus partituras y letras para que nuevos intérpretes les dieran vida por primera vez. Además, el dibujo de la portada del disco fue realizado por el propio Silvio, sumando una impronta personal y visual al proyecto.
El repertorio ofrece una mirada profunda y diversa sobre la sensibilidad poética y musical de Silvio Rodríguez. Entre las canciones se incluyen: “Nubes”, interpretada por el chileno Manuel García, una pieza inédita de tono íntimo y reflexivo; “Canción para Yolanda y Pablo”, que León Gieco canta en homenaje al vínculo entre Pablo Milanés y su musa Yolanda; “No vayas a cerrar los ojos”, compuesta hace más de 55 años y rescatada por Roly Berrío; “El vigía”, en la voz de la española Valeria Castro, una de las representantes de la nueva generación de cantautoras ibéricas; “Hay un ser pequeño y suave”, interpretada por Beatriz Márquez, conocida como La Musicalísima; “Blanco”, a cargo de Yusa, pieza que da identidad al espíritu del disco; “Canción de invierno”, a cargo de Mauricio Rodríguez Valdés, que marca un emotivo reencuentro artístico entre padre e hijo.
Este lanzamiento coincide con un momento especial de la trayectoria de Silvio —fundador del movimiento de la Nueva Trova Cubana—, y con su gira por América Latina que incluye Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.
“Álbum Blanco para Silvio Rodríguez” es una celebración colectiva, un diálogo entre generaciones, lenguajes y territorios unidos por una obra que sigue inspirando a toda la canción iberoamericana.