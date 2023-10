"Solo vos sabés", la nueva canción de Lucho C y la experiencia para el show que se viene

“No es una vivencia personal. En este caso se trata de una historia que me inspiró y me gustó contar a través de la canción”, dijo el joven cantante nacido en la ciudad de Quilmes y que se expande con sus letras atrapantes.

Lucho C viene de una familia vinculada a la música. Su abuelo era italiano, y en su país era cantante lírico y participaba de óperas. Sin embargo, cuando llegó a la Argentina no continuó con aquella vocación. Su padre también estuvo cercano a la música, pero en este caso siendo sonidista. “Desde chico me gustó la música, por la influencia que tuve desde mi padre y mi abuelo. Ahora tengo claro que voy a dedicarme a la canción”.

Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto muy ambicioso: terminar de producir otros seis temas musicales antes de terminar el año. “Yo los escribo. La música la produzco con Federico, mi amigo, que es el encargado de preparar la parte instrumental. Después, entre los dos avanzamos en el trabajo”, cuenta Lucho C.

Finalmente, resaltó que entre los objetivos está “llegar a la mayor cantidad de gente posible, poder vivir de la música, que es lo que me apasiona y transmitir un mensaje copado y alentador para todos. Le estoy metiendo a full porque creo que me va a ir bien, creo mucho en mí y sé que puedo hacerlo, porque estoy convencido y tengo mucha fe”.

Lucho C tiene un interesante trabajo musical que se puede apreciar en la diversidad de las letras, algunas de ellas llegando al corazón de sus fans a través de historias románticas que atrapan y estimulan.