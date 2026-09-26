Vanina Hussein "La Leona" llega con su música y su nuevo tema "No Mires Hacia Mí"

El sábado 10 de octubre, Vanina Hussein, “La Leona”, se presentará en Escobar para participar con su música de la Fiesta Nacional de la Flor, que se realizará en el Predio Floral.
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El sábado 10 de octubre, Vanina Hussein, “La Leona”, se presentará en Escobar para participar con su música de la Fiesta Nacional de la Flor, que se realizará en el Predio Floral.
Con una propuesta que combina música tropical, historias de vida y mensajes de reflexión, Vanina Hussein continúa consolidando su camino artístico y llega a Escobar para compartir sus canciones con el público.
Actualmente presenta “No mires hacia mí”, una canción que habla desde la experiencia de una mujer que ya atravesó una historia y busca advertir a otra que recién comienza. “Hay mujeres que no son tus enemigas: son tu advertencia”, expresa Vanina al referirse al mensaje de su nuevo tema, que busca invitar a bailar, pero también dejar una reflexión que permanezca después de la música.
Bajo el nombre artístico de “La Leona”, Vanina representa su fuerza interior, su capacidad para defender a quienes quiere y, especialmente, la decisión de animarse a cumplir sus propios sueños. Hace aproximadamente tres años comenzó su camino en la música tropical y desde entonces sostiene una premisa que también busca transmitir a través de sus canciones: los sueños no tienen edad y siempre es posible darse una nueva oportunidad.
En este recorrido también tuvo la posibilidad de compartir escenario y cantar junto al reconocido Antonio Ríos, interpretando “Fue un error”, una canción cuya música y letra pertenecen a Vanina. El artista se convirtió además en su padrino dentro de este camino musical, brindándole su apoyo y reconocimiento.
Entre sus canciones propias se encuentra “Vivas nos queremos”, estrenada este año en el marco del Día Internacional de la Mujer con un mensaje de concientización sobre la violencia de género. Ahora, con “No mires hacia mí”, continúa desarrollando una propuesta artística en la que la música y los mensajes personales ocupan un lugar central.
El videoclip de su nuevo tema fue filmado parcialmente en el Hotel Abasto, con producción ejecutiva de El Decano Producciones, y de su esposo, el Dr. Miguel Ángel Pierri.
Por primera vez, Vanina Hussein “La Leona”, se presentará en la 63° Fiesta Nacional de La Flor, con su música y compartirá con el público una propuesta que busca entretener, emocionar y, sobre todo, transmitir un mensaje: nunca es tarde para animarse a cumplir un sueño.