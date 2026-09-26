Vanina Hussein "La Leona" llega con su música y su nuevo tema "No Mires Hacia Mí"

En este recorrido también tuvo la posibilidad de compartir escenario y cantar junto al reconocido Antonio Ríos, interpretando “Fue un error”, una canción cuya música y letra pertenecen a Vanina. El artista se convirtió además en su padrino dentro de este camino musical, brindándole su apoyo y reconocimiento.

Entre sus canciones propias se encuentra “Vivas nos queremos”, estrenada este año en el marco del Día Internacional de la Mujer con un mensaje de concientización sobre la violencia de género. Ahora, con “No mires hacia mí”, continúa desarrollando una propuesta artística en la que la música y los mensajes personales ocupan un lugar central.

El videoclip de su nuevo tema fue filmado parcialmente en el Hotel Abasto, con producción ejecutiva de El Decano Producciones, y de su esposo, el Dr. Miguel Ángel Pierri.

Por primera vez, Vanina Hussein “La Leona”, se presentará en la 63° Fiesta Nacional de La Flor, con su música y compartirá con el público una propuesta que busca entretener, emocionar y, sobre todo, transmitir un mensaje: nunca es tarde para animarse a cumplir un sueño.