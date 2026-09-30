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Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufría de parte de fans

Se conocieron detalles de los casos de acoso y amenazas que vivió Joaquín Levinton de parte de algunas de sus fanáticas.

30 sept 2026, 14:30
Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufría de parte de fans

Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufría de parte de fans

Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufría de parte de fans

Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufría de parte de fans

Joaquín Levinton fue denunciado por una supuesta expareja llamada Paula, que lo acusa de presunta violencia, abusos y filmaciones clandestinas. La mujer afirmó que realizó la denuncia "Tras padecer cinco años de múltiples agresiones, verbales y psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental". Karina Iavícoli explicó que la mujer ya lo había denunciado en 2022, pero que "desistió debido a que él se enteró de la denuncia y le pidió que la retirara".

Levinton respondió con un contundente descargo en el que se presentó como víctima y no como victimario. "Quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", expuso. También dijo: "Me manda fotos desnuda y se presenta en mi casa de manera violenta". La mujer, por su parte, sostiene que mantuvieron una relación de casi cinco años.

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El día que Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufría de parte de fans

En este contexto volvió a circular una charla que Joaquin Levinton brindó a Infobae en 2024, tras el estreno de Bebé Reno en Netflix, la serie basada en un caso real que puso en debate público el drama del acoso. En aquella entrevista, el artista relató dos experiencias que vivió por su fama. Lo que empezó como una anécdota terminó con detalles alarmantes.

Consultado sobre si tuvo situaciones de acoso por parte de fans, contó: "He tenido acosadoras. Me pasó de una chica que pensaba que era mi mujer, que estaba casada conmigo. Me mandaba cartas que decían: 'Bueno mi amor, en este momento estamos separados, pero ya vamos a estar juntos como cuando nos casamos'. Me dejaba cartas en mi casa".

Cuando le preguntaron si tenía miedo, fue sincero: "Sí, un poco de miedo me daba". Y explicó por qué no hizo una denuncia en ese caso: "Yo a la mina no la había visto nunca como para hacer una perimetral porque otra cosa no podés hacer". Aun así, recordó un episodio en el que abrió la puerta y se la encontró llorando, por lo que la cerró rápido, asustado.

El segundo relato fue aún más grave. "Después tuve otra que me amenazaba de muerte con violencia extrema. Ella creía que había sido mi novia desde 2015 al 2020. En su mente es real", contó. Según relató, un día la mujer llegó a la puerta de su casa: él había dejado a su perra con un amigo que siempre se la cuida, y ella tocó el timbre y dijo que venía a traerle un premio que había ganado, con una rama en la mano.

"Sé lo que es el acoso y tuve miedo", afirmó, y explicó que en ese caso sí hizo la denuncia "porque me tenía que proteger. Puede pasar cualquier cosa". Sobre la serie, reconoció que se sintió identificado y que había vivido "un Bebé Reno en primera persona".

Mientras la denuncia de su expareja sigue generando repercusión, el viejo testimonio de Levinton volvió a circular y suma un nuevo capítulo a una polémica que sigue abierta.

     

 

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