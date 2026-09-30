Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufría de parte de fans

Cuando le preguntaron si tenía miedo, fue sincero: "Sí, un poco de miedo me daba". Y explicó por qué no hizo una denuncia en ese caso: "Yo a la mina no la había visto nunca como para hacer una perimetral porque otra cosa no podés hacer". Aun así, recordó un episodio en el que abrió la puerta y se la encontró llorando, por lo que la cerró rápido, asustado.

El segundo relato fue aún más grave. "Después tuve otra que me amenazaba de muerte con violencia extrema. Ella creía que había sido mi novia desde 2015 al 2020. En su mente es real", contó. Según relató, un día la mujer llegó a la puerta de su casa: él había dejado a su perra con un amigo que siempre se la cuida, y ella tocó el timbre y dijo que venía a traerle un premio que había ganado, con una rama en la mano.

"Sé lo que es el acoso y tuve miedo", afirmó, y explicó que en ese caso sí hizo la denuncia "porque me tenía que proteger. Puede pasar cualquier cosa". Sobre la serie, reconoció que se sintió identificado y que había vivido "un Bebé Reno en primera persona".

Mientras la denuncia de su expareja sigue generando repercusión, el viejo testimonio de Levinton volvió a circular y suma un nuevo capítulo a una polémica que sigue abierta.