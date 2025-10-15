Nacho Castañares contó si sale con Ángela Torres y por qué borró su polémico posteo sobre ella

"Realmente no fue por eso, fue por el momento, pero no para dar a entender nada de esa persona. Fue mera y exclusivamente por un hecho artístico de la persona", continuó.

En ese sentido, Nacho Castañares comentó: “Subí la historia porque me llevo bien y me gustó el show, pero la gente podía entender el tweet para cualquier lado y no quería que se entienda por ahí, por eso lo borré”.

El ex participante del reality de Telefe aclaró que la relación con la actriz y cantante es solo de amistad y que está soltero tras su separación de Coti Romerto a principios de este año.

“No hay romance, nada. Pegamos buena onda esa vez que vino acá (al programa), después hablamos un poco por cosas, pero nada más. Estoy solo. La historia fue subida cien por ciento genuina", finalizó Nacho.

Los posteos de Nacho Castañares sobre Ángela Torres que despertaron los rumores de romance

Juariu dejó al descubierto un acercamiento virtual entre la actriz y cantante Ángela Torres y el ex participante del reality Gran Hermano, Nacho Castañares.

"Nacho fue a ver a Ángela", lanzó la especialista en redes en sus historias de Instagram mostrando la imagen de él en el recital de la artista en el Teatro Margarita Xirgu.

"Ellos se likean", agregó la panelista. Y luego dio otro indicio más que despertó más dudas sobre el vínculo entre los dos: "'What a woman' (qué mujer)",fue el mensaje que remarcó Juariu de Nacho en la red social X a la hora en que observaba el show de Ángela Torres.

Fede Lezcano, amigo de Nacho Castañares y compañero de Fuera de Joda, lo mandó al frente porque le comentó con el emoji de un angelito o angelita.

Sin embargo, luego el ex de Coti Romero se arrepintió de ese posteo y decidió borrarlo, dejando abierta la duda entre los seguidores de ambos de qué pasa entre los dos.

