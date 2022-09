Natalia Oreiro habló sobre su rol de conductora en ¿Quién es la máscara?, la nueva propuesta de Telefe

Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Karina La Princesita y Lizy Tagliani serán los investigadores que con toda su astucia, intuición e imaginación intentarán develar el secreto mejor guardado: quiénes son las celebridades detrás de esos impactantes trajes. 24 grandes figuras darán todo de sí para despistar, mantener el misterio y no ser desenmascarados.

En diálogo con PrimiciasYa, Natalia Oreiro contó que está "muy ilusionada" con su rol de conductora en ¿Quién es la máscara?: "Estoy feliz de formar parte de este proyecto hermoso, es espectacular todo. Yo no me la creo que me hayan convocado para un programa tan lindo y familiar. Me da mucha ilusión", señaló.

¿Quién es la máscara?

“Hace como un año que me lo habían ofrecido pero estaba con Santa Evita e Iosi, y me negué cuando me propusieron conducción. Ya años atrás me habían propuesto y dije: 'Yo no soy conductora'”, explicó respecto de la génesis de su participación en el proyecto.

Luego agregó: “Sentía que no me había preparado para ese rol y lo difícil de mostrarte vos 100 por ciento, que es lo que voy a hacer acá, y después componer un personaje. Siento que es más complejo verme a mí a la noche siendo yo y después haciendo Santa Evita, Gilda o Iosi porque se mezclan los registros".

“Por eso era reticente. Me mandaron para que viera un poco porque no tenía idea del formato en otros países. Cuando lo puse, vino mi hijo Atahualpa, que quedó tildado, y me dijo que lo tenía que hacer. Y ahí sentí: ‘qué bueno poder hacer un programa en televisión abierta, que es donde empecé, y que mi hijo lo pueda ver’, porque muchas de las cosas que hago no las puede ver”, destacó.

Respecto al nivel de que tiene esta producción, Oreiro destacó: “La escenografía es una mezcla de la inglesa y la estadounidense, agarraron lo mejor de cada una. El nivel de realización y el estudio es una cosa maravillosa. Igual que los personajes, el nivel de detalle, la elección musical y la puesta. Todos quieren saber quién es y ni siquiera yo tengo idea".

Natalia Oreiro habló contundente de su relación con Wanda Nara tras la versión de enfrentamiento

El próximo lunes a las 22:30 arranca ¿Quién es la máscara?, la gran producción de Telefe que tiene a Natalia Oreiro como conductora. Y Wanda Nara le puso su cuota de pimienta al esperado debut con las versiones de enfrentamiento con la artista uruguaya.

Luego de que Yanina Latorre dijera en LAM que Oreiro se habría enojado con la esposa de Mauro Icardi por supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?, Natalia aclaró en diálogo con PrimiciasYa cómo es su relación con la rubia.

En un adelanto de la entrevista exclusiva con Oreiro, la cantante manifestó: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas".

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprenemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", agregó Natalia Oreiro en relación al viaje sorpresivo que hizo Wanda en la noche del martes.

"Además hay otra cosa: nosotros necesitamos casi salir en vivo. Cuanto menos tengamos grabado es mejor para nosotros porque no se tiene que filtrar quiénes están debajo de la máscara. Y si nosotros tenemos muchos programas grabados, es más fácil que se empiece a hablar de quiénes están", explicó la también actriz.

"Nosotros estamos sobrados en relación al aire por eso. Acá quieren ir en vivo, pero no pueden porque es un tema ponerse el traje, sacarse el traje, cantar. No es que me pongo un catsuit y salgo. Sólo por eso no vamos en vivo, sino ellos estarían chochos de grabar y salir a la hora al aire, para que no se filtre", cerró Natalia Oreiro.