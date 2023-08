Nazarena Vélez contó su espeluznante experiencia en un ritual umbanda

"¿Hay sacrificios de animales?", preguntó una de las angelitas sobre el modus operandi en estos rituales. "Muchas veces sí, otras veces no. No en estas fiestas. Ahí son los pai-de-santo los que hacen todo, vos rezás", explicó la exvedette.

"Lo que yo hice, fue lo que contó Fernanda. Era una fiesta, llegábamos, había comida. Se hacía en una casa privada, estaban todos vestidos de blanco, esa era la condición, que vayas vestida de blanco. Había mucha gente, como treinta personas", detalló Nazarena.

"¿Vos tuviste que pagar?", quiso saber Yanina Latorre. "No, nada, en absoluto. Sí te tiene que aceptar el dueño de la casa, no entra cualquiera", dijo. "¿Qué requisito tenés que tener?", le preguntó la rubia. "Que te recomienden, a mí me llevó un amigo muy amigo que iba siempre", expresó.

Nazarena Vélez también contó que la casa donde fue el ritual quedaba por Ramos Mejía y que duró alrededor de cinco horas. "Me dio miedo. De repente estamos todos hablando, empiezan los tambores a tocar, empiezan a danzar. Vos te quedás a un costado, así, mirando todo. Mi amigo me dijo 'vos quedate acá, tranquila'", afirmó.

"¿No sentiste ningún tipo de señal?", le preguntaron. "No, sí sentí una energía que no sentí nunca en mi vida. Un movimiento de energías. De repente estás hablando y les bajaban las entidades. Notás movimientos en los cuerpos. A mí se me acercó una mujer y me empezó a hablar en portugués. Y todo su cuerpo es distinto, tienen movimientos, no hay manera ni que el mejor actor haga eso", aseguró.

Otra de las panelistas quiso saber si le sirvió haber vivenciado la experiencia. "Ahí entendí que esto no es todo, que hay un más allá, que realmente hay almas, que realmente hay otra cosa más allá de lo que nosotros vemos, eso me pasó por la cabeza. En un punto me dio una cierta paz", dijo.

Esta noche en LAM se conocieron imágenes de Morena Rial practicando ritos umbanda. Fue la panelista Fernanda Iglesias quien realizó una investigación al respecto y expuso los motivos que habría tenido la mediática para realizar dichas prácticas.

"Morena ya tenía antecedentes de haber hecho ritos umbandas en Córdoba. Y este en particular, que queda en zona oeste, es un lugar donde hacen las reuniones que se llaman movimientos y la gente va", comenzó contando la periodista para dar contexto.

"Ella fue el sábado por primera vez, sola, por un conocido que le pasó la data. El tema es así, en el rito umbanda, los Pai invocan el espíritu de sus ancestros, se visten de manera colonial y la gente pide cosas", explicó.

Acto seguido, mostraron las imágenes de la hija de Jorge en lugar, que fueron obtenidas ya que quién realizó el ritual las publicó en sus redes sociales.

"Supuestamente Morena habría pedido por tener paz. Pero también tengo otra versión en la que pidió por recuperar un amor. Un amarre", reveló Fernanda.

“El sábado fue sola, pero le gustó tanto que volvió el lunes que había otra fiesta. Estas fiestas se hacen cuando es el día de algún santo. La vieron como que no sabía lo que quería y muy perdida. El lunes volvió con el nene porque no tenía quien lo cuide", detalló.