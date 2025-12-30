Corazones partidos y finales inesperados: todas las separaciones de los famosos que marcaron el 2025
El año tuvo romances fugaces, bodas soñadas y familias que crecieron, pero también dejó una larga lista de rupturas resonantes. Desde parejas históricas hasta amores exprés, el 2025 fue implacable con los vínculos de los famosos y convirtió cada separación en tema de debate o escándalo. ¿Sabes quien se separó?
30 dic 2025, 16:10
Si algo dejó claro el 2025 es que el amor en versión celebrity no siempre resiste el paso del tiempo, la exposición constante ni los rumores de pasillo. Mientras algunos apostaban a nuevos comienzos, otros confirmaban lo inevitable: separarse también es parte de su año.
En esta nota repasamos, uno por uno, los romances que llegaron a su punto final:
Después de meses de versiones cruzadas y silencios estratégicos, la separación terminó de confirmarse en agosto. Evangelina fue quien puso las cartas sobre la mesa y dejó en claro que, si bien el vínculo terminó en buenos términos, su vida ya no giraba alrededor del ex DT. Las sospechas de infidelidad habían hecho ruido desde fines de 2024 y el desgaste terminó pasando factura.
Cande Tinelli y Coti Sorokin
El amor que había sellado su historia con una boda de película no logró sobrevivir al primer aniversario. A comienzos de año, los rumores crecieron y finalmente fue Cande quien confirmó la ruptura. No hubo grandes escándalos ni acusaciones públicas, pero sí diferencias que se volvieron imposibles de ignorar tras cuatro años de relación.
Laurita Fernández y Peluca Brusca
Entre versiones de terceros en discordia y desmentidas categóricas, la bailarina decidió hablar en junio y confirmar la separación. Según explicó, no hubo traiciones sino proyectos de vida que ya no iban por el mismo camino. Eso sí: el ida y vuelta mediático y los rumores picantes acompañaron el final.
Juana Repetto y Sebastián Graviotto
Una historia con idas, vueltas, boda e hijo en común que terminó abruptamente en marzo. La decisión habría partido de él, durante un viaje, y Juana no esquivó el tema al hablar de responsabilidades y vínculos familiares. El giro inesperado llegó después: el anuncio de un nuevo embarazo, con Graviotto nuevamente en escena.
Ángela Torres y Rusherking
Si las reconciliaciones habían sido muchas, el final parecía anunciado. Una fuerte discusión durante un viaje a Nueva York marcó el quiebre definitivo en junio. Aunque ambos eligieron no exponerse demasiado, las indirectas y el silencio alimentaron la novela en redes.
Coti Romero y Nacho Castañares
Gran Hermano volvió a demostrar que el amor fuera de la casa no siempre funciona. En marzo confirmaron su separación y hablaron de buenos términos, aunque puertas adentro el vínculo ya no resultaba cómodo. Tras la ruptura, cada uno siguió su camino lejos de las cámaras compartidas.
Daniela Celis y Thiago Medina
Padres de gemelas y una de las parejas más queridas del reality, anunciaron su distanciamiento en mayo. Thiago habló de un “tiempo”, mientras Daniela profundizó sobre la pérdida del deseo. A pesar de todo, dejaron en claro que la familia sigue siendo prioridad absoluta.
Gimena Accardi y Nico Vázquez
Una de las separaciones más inesperadas de 2025 fue la de Gimena Accardi y Nico Vázquez, confirmada en julio. Tras 18 años de relación y matrimonio, la pareja decidió ponerle punto final al vínculo. En un primer momento, los rumores y versiones sobre infidelidades ocuparon el centro de la escena y alimentaron la sorpresa entre sus seguidores. Sin embargo, con el correr de los días, ambos salieron a bajar el tono del escándalo y aseguraron que la decisión fue tomada en buenos términos, luego de un largo proceso personal y de pareja, marcado por el desgaste y la necesidad de cerrar una etapa compartida.
Nicki Nicole y Lamine Yamal
Breve pero explosivo. El romance duró apenas semanas y generó debate por la diferencia de edad y la resistencia del entorno del futbolista. Entre octubre y noviembre, la historia se encendió y se apagó casi al mismo ritmo, dejando polémica en redes y titulares picantes.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli
Cuando parecía el final definitivo, llegó el plot twist. En septiembre se anunció la separación tras dos años de relación, pero días después hubo reconciliación y disculpas públicas. Un amor con más capítulos que una tira diaria.
Emilia Attias y el Turco Naím
Veinte años juntos y una hija en común no alcanzaron para sostener la relación. En mayo confirmaron la separación en medio de rumores de infidelidad. Eligieron el bajo perfil y dejaron que el tiempo apagara el escándalo.
Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich
Catorce años, tres hijas y una ruptura que explotó sobre el final del año. Primero habló él; meses después, Chechu dio su versión y dejó entrever infidelidades que reavivaron la polémica y el debate mediático.
Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
La separación entre Homero Pettinato y la influencer Sofía “La Reini” Gonet se conoció en julio de 2025, luego de apenas seis meses de relación. El vínculo se fue desgastando por una acumulación de diferencias personales, estilos de vida opuestos y formas muy distintas de manejar la exposición pública. Con el correr de los días, la ruptura tomó mayor dimensión mediática por las acusaciones cruzadas y algunos pases de factura públicos, que terminaron de confirmar que la relación había llegado a un punto sin retorno.
Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich
Tras el divorcio de Pampita, el político volvió a apostar al amor, pero la relación duró menos de lo esperado. En diciembre confirmó la ruptura y habló de discusiones constantes que hicieron inviable el vínculo.
Ángela Leiva y Marcelo “Chelo” Weigandt
Del romance al anuncio de casamiento y del casamiento frustrado a la separación en tiempo récord. La cantante no dudó en exponer el final y cuestionar la manera en que el futbolista puso punto final a la relación.
Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona
Casi 14 años juntos y una separación anunciada en octubre. Ambos coincidieron en que el desgaste fue determinante y priorizaron el bienestar de su hijo, manteniendo un vínculo respetuoso.
Wanda Nara y L-Gante
Una relación intensa, con idas, vueltas y exposición constante. En abril, Wanda decidió poner punto final en medio de conflictos legales y mediáticos con Mauro Icardi. Él mostró el golpe, pero ambos siguieron adelante y volvieron a apostar al amor por separado.
El 2025 dejó en claro que, en el mundo del espectáculo, el amor puede ser tan efímero como un viral. Entre romances desgastados, escándalos inesperados y decisiones difíciles, las separaciones también escribieron su propio capítulo y convirtieron a los famosos en protagonistas de un año donde el “hasta que dure” fue moneda corriente.