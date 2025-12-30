Corazones partidos y finales inesperados: todas las separaciones de los famosos que marcaron el 2025

Coti Sorokin y Cande Tinelli.jpg

Laurita Fernández y Peluca Brusca

Entre versiones de terceros en discordia y desmentidas categóricas, la bailarina decidió hablar en junio y confirmar la separación. Según explicó, no hubo traiciones sino proyectos de vida que ya no iban por el mismo camino. Eso sí: el ida y vuelta mediático y los rumores picantes acompañaron el final.





Laurita Fernández Peluca Brusca

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Una historia con idas, vueltas, boda e hijo en común que terminó abruptamente en marzo. La decisión habría partido de él, durante un viaje, y Juana no esquivó el tema al hablar de responsabilidades y vínculos familiares. El giro inesperado llegó después: el anuncio de un nuevo embarazo, con Graviotto nuevamente en escena.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto con Belisario

Ángela Torres y Rusherking

Si las reconciliaciones habían sido muchas, el final parecía anunciado. Una fuerte discusión durante un viaje a Nueva York marcó el quiebre definitivo en junio. Aunque ambos eligieron no exponerse demasiado, las indirectas y el silencio alimentaron la novela en redes.





rusherking angela torres

Coti Romero y Nacho Castañares

Gran Hermano volvió a demostrar que el amor fuera de la casa no siempre funciona. En marzo confirmaron su separación y hablaron de buenos términos, aunque puertas adentro el vínculo ya no resultaba cómodo. Tras la ruptura, cada uno siguió su camino lejos de las cámaras compartidas.

coti romero nacho castañares.jpg

Daniela Celis y Thiago Medina

Padres de gemelas y una de las parejas más queridas del reality, anunciaron su distanciamiento en mayo. Thiago habló de un “tiempo”, mientras Daniela profundizó sobre la pérdida del deseo. A pesar de todo, dejaron en claro que la familia sigue siendo prioridad absoluta.

daniela celis, thiago medina, lai y aime

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Una de las separaciones más inesperadas de 2025 fue la de Gimena Accardi y Nico Vázquez, confirmada en julio. Tras 18 años de relación y matrimonio, la pareja decidió ponerle punto final al vínculo. En un primer momento, los rumores y versiones sobre infidelidades ocuparon el centro de la escena y alimentaron la sorpresa entre sus seguidores. Sin embargo, con el correr de los días, ambos salieron a bajar el tono del escándalo y aseguraron que la decisión fue tomada en buenos términos, luego de un largo proceso personal y de pareja, marcado por el desgaste y la necesidad de cerrar una etapa compartida.

Nico Vázquez y Gime Accardi (1)

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Breve pero explosivo. El romance duró apenas semanas y generó debate por la diferencia de edad y la resistencia del entorno del futbolista. Entre octubre y noviembre, la historia se encendió y se apagó casi al mismo ritmo, dejando polémica en redes y titulares picantes.

Nicki Nicole y Lamine Yamal 1

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Cuando parecía el final definitivo, llegó el plot twist. En septiembre se anunció la separación tras dos años de relación, pero días después hubo reconciliación y disculpas públicas. Un amor con más capítulos que una tira diaria.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Emilia Attias y el Turco Naím

Veinte años juntos y una hija en común no alcanzaron para sostener la relación. En mayo confirmaron la separación en medio de rumores de infidelidad. Eligieron el bajo perfil y dejaron que el tiempo apagara el escándalo.

Turco naim y Emilia Attías

Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich

Catorce años, tres hijas y una ruptura que explotó sobre el final del año. Primero habló él; meses después, Chechu dio su versión y dejó entrever infidelidades que reavivaron la polémica y el debate mediático.

dario cvitanich, chechu bonelli

Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato

La separación entre Homero Pettinato y la influencer Sofía “La Reini” Gonet se conoció en julio de 2025, luego de apenas seis meses de relación. El vínculo se fue desgastando por una acumulación de diferencias personales, estilos de vida opuestos y formas muy distintas de manejar la exposición pública. Con el correr de los días, la ruptura tomó mayor dimensión mediática por las acusaciones cruzadas y algunos pases de factura públicos, que terminaron de confirmar que la relación había llegado a un punto sin retorno.

la reini homero pettinato

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

Tras el divorcio de Pampita, el político volvió a apostar al amor, pero la relación duró menos de lo esperado. En diciembre confirmó la ruptura y habló de discusiones constantes que hicieron inviable el vínculo.

Priscila Crivocapich roberto garcia moritan

Ángela Leiva y Marcelo “Chelo” Weigandt

Del romance al anuncio de casamiento y del casamiento frustrado a la separación en tiempo récord. La cantante no dudó en exponer el final y cuestionar la manera en que el futbolista puso punto final a la relación.

angela leiva y marcelo weigandt.jpeg

Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Casi 14 años juntos y una separación anunciada en octubre. Ambos coincidieron en que el desgaste fue determinante y priorizaron el bienestar de su hijo, manteniendo un vínculo respetuoso.

Luli Fernández y Cúneo (1)

Wanda Nara y L-Gante

Una relación intensa, con idas, vueltas y exposición constante. En abril, Wanda decidió poner punto final en medio de conflictos legales y mediáticos con Mauro Icardi. Él mostró el golpe, pero ambos siguieron adelante y volvieron a apostar al amor por separado.

wanda nara l-gante

El 2025 dejó en claro que, en el mundo del espectáculo, el amor puede ser tan efímero como un viral. Entre romances desgastados, escándalos inesperados y decisiones difíciles, las separaciones también escribieron su propio capítulo y convirtieron a los famosos en protagonistas de un año donde el “hasta que dure” fue moneda corriente.