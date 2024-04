Nicole Neumann expuso el mayor miedo de Manu Urcera como padre primerizo

“El primerizo es él entonces me gusta que él termine de elegir el nombre, que lo cuente cuando el quiera...", aseguró la modelo y luego se animó a contar algunas intimidades de la pareja.

Por ejemplo, en cuanto a este nuevo rol de Manu Urcera, ella confesó: “Todavía no sabe si se va a animar a cambiar pañales en situación dos, pero lo va a tener que trascender. Vamos a ver qué pasa con eso”.

A su vez, mencionó el momento del parto y comentó: “Primero tenía dudas de estar porque le da un poco de impresión, entonces le dije que entraba mi hermana, porque yo soy miedosa y necesito que alguien me haga el aguante, y ahí me dijo que iba a estar él, que quería disfrutar ese momento y vivir la experiencia. Eso sí, le pedí que no se desmayara”.

Nicole Neumann confesó si Fabián Cubero pudo soltarla de su vida: "Evidentemente..."

Nicole Neumann habló en un mano a mano con Héctor Maugeri y confesó si Fabián Cubero pudo soltarla de su vida luego de la conflictiva separación con el padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Si bien pasaron años del final de la relación en 2017, las diferencias continúan al día de hoy y la modelo habló de esto a fondo, en una entrevista cuyo fragmento pasó al aire el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

“¿Puede ser que, por ejemplo, la misma persona que vos amaste y con quien soñaste un proyecto de vida, luego se transforme en tu peor enemigo?”, le preguntó Héctor Maugeri a Nicole Neumann.

Y la modelo contestó: “Y sí, evidentemente sí. Pero eso no tiene que ver con la persona que era en ese momento. Si no que tiene que ver con cómo transforma a cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba”.

“Pero me ha sorprendido de qué manera puede transformar a alguien", remarcó Nicole, quien espera su primer bebé con su marido, Manu Urcera.

"Muchas mujeres dicen: 'dormí con mi enemigo'", le insistió el periodista. A lo que Neumann explicó: "No, porque en ese momento era mi mejor amigo. Yo nunca hubiera esperado otra cosa".

"¿Crees que no te pudo soltar?", le repreguntó. A lo que Nicole sentenció: "Y evidentemente cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo, no estás mirando a otro ni queriendo joderle la vida a otro”.