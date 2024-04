Nicole Neumann mostró su pancita y reveló cuantos kilos aumentó en el embarazo

En esta ocasión, decidió hacer algo diferente e interactuar con los internautas. Para esto, dejó una encuesta para ponerlos a prueba y ver si lograban adivinar cientos kilos aumento en lo que va su embarazo.

Una vez que tuvo muchos votos, decidió revelar la opción correcta y en otra historia expresó: "Amo la fe que me tienen. La respuesta correcta es 15 kilos. De puro amor y seguramente algo de comida también".

Nicole Neumann aumento de peso

Nicole Neumann se comparó con Tini Stoessel y dejó un picante mensaje

Nicole Neumann es un gran icono de la moda Argentina y con el correr de los años fue creando un estilo propio que la vuelve única. Así las cosas, se vio reflejada en uno de los últimos looks de Tini Stoessel e hizo una publicación al respecto en sus redes sociales.

Lo cierto es que la cantante está en uno de los momentos más importantes de su carrera tras el lanzamiento de su último disco, y el fin de semana subió al escenario del show de Emilia Mernes donde sorprendió con un nuevo look en su cabello.

Tini y Emilia

La artista apareció en escena con un cabellera extremadamente larga y platinada que dejó a todo su público enloquecido, y al parecer este también fue el caso de Nicole.

De esta forma, la modelo acudió a sus redes y posteo una foto comparativa ya que tiempo atrás la misma tuvo un look exactamente igual. "Me habrán criticado en ese momento... ¡Pero no pueden negar que siempre estoy a la vanguardia! Tini te amamos”, escribió junto a la foto.