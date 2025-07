El polémico video de Fernanda Iglesias y Pampito tras las acusaciones de agresión a Andrea Taboada

"Me pellizcaba por abajo de la mesa y me empujaba para que me calle. Era agredirme, pegarme y pellizcarme. Me la banqué hasta que un día en un corte del programa le dije: 'basta de pellizcarme y agredirme por abajo de la mesa para que no hable'. Quería que todos escucharan porque no sabían lo que pasaba", recordó la periodista del canal de Palermo tras lo cual detalló el día que la agredió físicamente a la vista de todos.