Paula Chaves reveló el verdadero motivo por el cual se peleó con Zaira Nara

"Vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado, nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida", agregó.

La conversación se profundizó aún más cuando Andy siguió preguntando, y Paula admitió: "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau".

Sobre la posibilidad de un acercamiento en el futuro, Paula dijo: "No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas".

El tema se cerró con la intervención de Abel Pintos, quien compartió su experiencia en situaciones similares y comentó: "Uno puede perdonar, aceptar, incluso con el paso del tiempo entender, pero eso no conlleva en sí mismo retomar una relación. Después tal vez sea el momento de empezar otro tipo de relación o empezar de cero. Es raro retomar porque ya no sos el mismo".

Y Paula Chaves cerró aclarando que no tiene que perdonar nada y que su distanciamiento con Zaira es una cuestión personal que nadie más comprende en su totalidad.

Paula Chaves realizó un angustiante pedido en las redes: "Piensen cosas lindas de él"

Desde las redes sociales, Paula Chaves había manifestado su preocupación por la salud de su perro Moro y pidió a sus seguidores de Instagram que pidan por él.

“Piensen cosas lindas de él, por favor. Morito Highlander se levantó, en un rato vamos a la veterinaria”, manifestó la modelo y conductora desde sus historias de Instagram alertando a todos sus fans.

La madre de Baltazar, Olivia y Filipa no notó bien a su mascota y decidió compartirlo en las redes, antes de llevarlo al veterinario para que lo revisen y vean qué le pasaba.

Lo cierto es que horas después, Paula Chaves llevó tranquilidad y grabó a su perro ya en óptimas condiciones y con la canción Inmortal del grupo La Beriso de fondo, reconociendo que se angustió "al pe..".

"Lloré al pedo... Está intacto, gracias por sus lindas energías", explicó la esposa de Pedro Alfonso ya más aliviada por su perrito. Las buenas vibras virtuales llegaron y sólo fue un pequeño susto.