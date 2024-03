Paula Varela defendió a Luciana Salazar con una frase polémica: "Y si gatea, ¿cuál es?"

“¿Qué quieren dar a entender? Ay, Luciana es gato, va al segundo piso, al tercero, al veinte. Ponerle que sea. No lo sé porque no conozco su vida privada, por supuesto. ¿Cuál es el problema?”, siguió.

Embed

Varela calificó "de cuarta" a quienes apuntan a criticar a una mujer acusándola de hacer favores sexuales. "¿A esta altura del partido nos vamos a estar cuestionando de qué vive una mujer del medio? Me parece de cuarta. Realmente. Pero además es machismo que implica eso”, remarcó.

La periodista recordó que logró hacerse de una base económica estable cuando trabajó en Poné a Francella y las veces que posó para Playboy. “Ella explicó que tenía propiedad, porque tiene su familia, vive de ahorro. Y si Martín tiene que pagar lo que tiene que pagar, va a tener que pagar”, agregó.

Y finalizó: "¿De qué vive? ¡Qué te importa! Se la tiene jurada Luciana Salazar. Pero, ¡qué te importa de qué vive! ¿Cómo paga el colegio? El problema es de ella. ¡¿Y si gatea cuál es?! ¡¿Si gatea cuál es?! A esta altura vamos a decir quién gatea...”.

La explosiva respuesta de Martín Redrado sobre Luciana Salazar: "Vive de la extorsión"

Este miércoles, en LAM (América TV), Yanina Latorre habló con la expareja de Luciana Salazar, Martín Redrado, para preguntarle por un supuesto embargo que tendría el economista. La modelo mantiene un litigio con el exministro de Economía para establecer la cuota alimentaria de su hija Matilda.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, la panelista leyó los mensajes que intercambió con Redrado: "Le pregunto si tiene un embargo. Está en Nueva York ahora. Y me dijo: 'no, trató, pero le fue mal'. Ella le trató de trabar un embargo".

"También me dijo: 'Yo te puedo mostrar mis movimientos bancarios para demostrar que no estoy embargado. Tampoco soy deudor alimentario. Como vos sabés hay una lista publicada por el Poder Judicial de los deudores alimentarios y yo no estoy en ninguna lista. Si sos deudor alimentario no podés salir del país hasta que pagues'", siguió leyendo Yanina.

"'Lamentablemente vive de la extorsión. Yo puse punto final en el 2018'. Yo le pregunto si no tiene un contrato para pagarle una cuota hasta los 18 años a Matilda. Él me pone: 'ella quiere extender mi pago por la subrogación, hacerme cargo de una decisión de ella de tener una hija'", agregó la rubia mirando a su teléfono celular.

Acto seguido, la mujer de Diego Latorre contó que le repreguntó por el embargo que mencionó Salazar y leyó: "'Fue un pedido de su abogado que rechazó la Cámara Sala A'".