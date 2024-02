Pedro Alfonso enfrentó el rumor de romance con Flor Vigna y contó cómo fue su charla con Gustavo Conti

"No soy de decir malas palabras en cámara pero... qué pa... Estamos muy tranquilos, al margen de todo, y no nos metemos con nadie, entonces eso molesta un poco", precisó Pedro.

Y remarcó: "No hace falta ni aclarar que es todo absolutamente mentira. Sabés que pasa y después en un año vuelve lo mismo".

En tanto, Pedro Alfonso contó que Gustavo Conti se contactó con él luego de que fue señalado como quien filtró el rumor de ese supuesto romance.

"Seguro con Gus cuando vuelva en marzo nos vamos a ver y tomar algo. Hay cosas que pasaron de las relaciones pero nos queremos mucho", aclaró el actor sobre el vínculo con su colega.

Y cerró: "Empezaron a linkear cosas pero yo no necesito que aclare nada. Para mí está todo muy tranquilo, él me explicó que no quería quedar en ese lugar".

pedro alfonso 1.jpg

Paula Chaves reveló cómo encaró a Pedro Alfonso por el supuesto romance con Flor Vigna

Paula Chaves habló este jueves en un móvil con LAM, América Tv, y profundizó en las versiones que vinculan a Pedro Alfonso y Flor Vigna de forma romántica.

Lo cierto es que en los últimos días Mimi Alvarado revivió el rumor de un romance secreto entre Flor y Pedro que habría ocurrido cuando pareja en el Bailando 2016.

En diálogo con ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito la modelo negó rotundamente el rumor y el conductor le consultó: “Recién dijiste yo en Flor confío, confío en Pedro también y se lo que vivimos juntos, ¿pero en algún momento se lo planteaste o se lo preguntaste?”.

“En su momento, cuando se instala todo esto y sale, le dije 'che para, ¿yo no seré la boluda que sale a dar móviles a decir que no y…?' Me dice 'Pau...', y me mira como diciéndome 'dale' y de ahí no fue nunca más tema", reveló Paula entonces.

Así las cosas, decidió hacer sorprendente confesión y admitió: "Y aparte te digo otra cosa, si hubiese sido real lo hubiese perdonado. Así que tendría que dejar de ser tema".