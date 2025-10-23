A24.com

El justificativo que dio

Por qué el novio de Lowrdez Fernández no le abrió la puerta a la Policía: su descargo ante la Justicia

La preocupación por Lowrdez Fernández crece, y su novio, Leandro García Gómez, está es sospechoso para la Justicia tras conocerse denuncias por violencia en la relación.

23 oct 2025, 17:09
En las primeras horas de la mañana nos despertamos con la noticia de una denuncia realizada en la madrugada del jueves por Mábel López por la desaparición de su hija, Lowrdez Fernández. Más allá que horas más tarde grabó un video explicando qué le sucedió, fue en un contexto extraño: con poca luz, la voz tomada y muy poca señal de internet.

De inmediato, el foco se puso en Leandro García Gómez, pareja de la cantante de Bandana, y comenzaron a recordarse los episodios de violencia que Lourdes había denunciado tiempo atrás. Al tomar conocimiento de la situación, la Policía se dirigió al departamento del señalado, ubicado en el barrio de Palermo, pero se encontró con que el hombre se negó a abrir la puerta e impidió que la investigación avanzara con normalidad. ¿Qué pasó?

No abrió porque interpretó que podía ser un robo de falsos policías, y que por eso los grabó. De hecho hizo una denuncia”, contó Mauro Szeta en Lape Club Social (América TV) sobre la visita de la madrugada del jueves a su departamento de Palermo y cuál fue el motivo que lo llevó a no abrir la puerta.

Por la mañana decidió dar paso a los oficiales, consciente de que “no era un falso allanamiento” y permitió que se le haga “una requisa completa al departamento”, continuó el periodista en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe.

Por otra parte, García Gómez se desligó de todo tipo de responsabilidad en la desaparición de Fernández y aseguró que “ él no la ve hace tiempo ” porque “no tiene vínculo con ella”. Lo llamativo es que esto se contradice con lo que dijo Mábel, quien mencionó enfáticamente que su hija no se presentó al festejo por el Día de la Madre, el domingo 19 de octubre, porque ese día coincidía con el cumpleaños de su pareja.

“Insiste que no la ha violentado ni vulnerado, ni lastimado ni la ha agredido, y que está a disposición de la justicia, explicó Szeta sobre el abogado.

Cómo fue el operativo en la casa de Leandro García Gómez

La preocupación por Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, sigue creciendo. Efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Violencia de Género se presentaron en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez, ubicado en el barrio de Palermo. El procedimiento se llevó a cabo luego de que Mábel López, madre de la cantante, denunciara su desaparición y señalara que no tiene noticias de su hija desde el pasado 4 de octubre.

Las cámaras del programa Desayuno Americano (América TV) registraron las imágenes del operativo realizado este jueves por la mañana. Desde el lugar, el cronista relató:

“Esto pasó recién: Policía de la Ciudad y dos patrulleros están hablando con el encargado del edificio. En off habló uno de los vecinos y nos contó que a Lowrdez no la veían hace 15 días y que la relación iba y venía”, indicó el cronista que se encontraba en el lugar.

Durante la emisión, Pamela David profundizó sobre la situación de la pareja y el contexto de la relación: “Una relación tóxica. No es que iban y volvían porque estaban en crisis, sino marcada por la violencia en el pasado. Negado por ella, pero el 4 de octubre llegó con moretones al cumpleaños de su mamá diciendo que eran producto de una caída de la escalera.

“Eso es de manual. Cuando una víctima de violencia de género se tapa los moretones con maquillaje y dice que se golpeó con otra cosa, es porque está sometida”, agregó con firmeza la conductora.

Por su parte, el periodista Carlos Salerno señaló que García Gómez habría reaccionado de manera hostil ante la presencia de los efectivos: “La pareja de la cantante recibió de mala manera a los policías cuando le consultaron por el paradero de Lowrdez”.

