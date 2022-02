Por qué Virginia Gallardo resguardó el secreto más íntimo de la familia Fort

"Yo le pregunté a Eddie Fite si lo conocía y me dijo que no. Me dijo que le gustó el personaje, entiendo que es su trabajo, y pregunté quiénes estaban detrás de esta obra, Eduardo Fort. Si tengo que ir a mi historia, es una persona ausente, una persona que ha evadido prensa, medios de comunicación, que ha estado en contra de un montón de cosas respecto de su apellido, empresa y de su hermano. Yo respeto eso. Los chicos cómo no van a querer formar parte de algo de su papá. De recordarlo. De homenajearlo", expresó.

image.png Virginia Gallardo y Ricardo Fort.

Y contó: "Y pregunté quién más, y me dijeron Gustavo Martínez. Para mí la única persona que conoció, que nos conoció. Pero, ¿Cuál era el estado de Gustavo Martínez en ese momento? Los que hoy dicen que no tenían idea, Gustavo ya estaba enfermo, eso se confirmó ayer, y el pedido de la familia, hoy lo puedo decir, y como siempre yo respetando, pese a mí porque en ese momento estuvieron horas en los programas de televisión diciendo que yo pedí dinero, la gente diciéndome desagradecida, me tuve que bancar todo, cuando en el fondo y una vez más tomé una decisión que consideré correcta. Porque era prestar mi imagen y mi historia a personas que nunca fueron parte. Y que en el medio, aún sabiendo esta situación, la única persona que podía dar testimonio de lo que fuimos con Ricardo, era Gustavo y ya no estaba en condiciones".

Tal como relató la actual panelista de Intrusos, América Tv, su decisión se basó en que la persona que estaba detrás de esta serie era Eduardo Fort, quien se mantuvo muy ausente y alejado de Ricardo durante muchos años. Asimismo, sostuvo que ella sabía sobre la enfermedad de Gustavo Martínez (Alzheimer) y que por tal motivo no salió a responder.

"Me pidieron que no cuente nada porque corría riesgo la tutela de los chicos, y lo respeté, pese a todo lo que dijeron, me tuve que fumar toda esa campaña mediática para promocionar un negocio. Me tuve que bancar enojos, llantos e impotencia", dijo visiblemente enojada.

La carta de Gustavo Martínez, el ex de Ricardo Fort que se suicidó

En la madrugada de ayer, Gustavo Martínez se tiró del piso 21 del departamento donde vivía junto a los hijos de Ricardo Fort, Martita y Felipe.

Según trascendió, Gustavo Martínez cayó en el patio delantero del edificio. Fuentes de la investigación se encontraban recabando testimonios de los vecinos que viven en los pisos 20 y 22, junto con el de Eduardo Fort (hermano de Ricardo Fort) quien fue el primero en llegar al lugar.

Ante la ola de noticias que se generaron en los diferentes medios de comunicación, el periodista Daniel Ambrosino confirmó en Intrusos que Gustavo Martínez habría escrito una carta antes de arrojarse por la ventana. Hasta el momento no se confirmó el contenido de la misma ni se dio a conocer qué escribió el ex de Ricardo Fort.

La relacionista pública de la familia Fort, Natalia Román, no negó la existencia de esa carta en charla con América Noticias y confirmó que la tutela actualmente está en poder del abogado de la familia, César Carroza.

Qué enfermedad tenía Gustavo Martínez

A los 62 años, murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort. El entrenador físico se habría arrojado desde el balcón de su departamento en el barrio de Belgrano. El abogado César Carozza reveló que el padrino de Martita y Felipe tenía una enfermedad neurodegenerativa.

"Gustavo Martínez tenía un principio de Alzheimer, que derivó en más de una pelea con Felipe Fort", afirmó el letrado en una nota con Argenzuela por Radio 10.

Carozza aseguró también que el entrenador físico estaba angustiado por el futuro de Felipe y Martita, que están por cumplir la mayoría de edad.

"A todos nos sorprendió la decisión que tomó Gustavo. El tema de que los chicos cumplieran 18 años lo tenía preocupado", agregó el abogado de la familia Fort.