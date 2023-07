Premios Martín Fierro 2023: Liliana Caruso ganó la estatuilla a mejor labor periodística femenina por América Noticias

Embed

Y continuó: "Nosotros nos metimos con la gente en la calle. Creo que ese fue el secreto, estar con la gente, pidiendo siempre por las víctimas y pidiendo justicia", completó.

Para finalizar, Liliana decidió compartir el premio con sus colegas en la terna: "Quiero compartirlo con Angela Lorena y Dominique Metzger con quienes me une una gran amistad. Chicas, las amo y si estamos en las tres es porque tenemos compromiso con esta profesión, por eso estamos nosotras tres", sumó y cerró: "Para los que dicen que la tele es sólo show, nosotras demostramos que es seriedad, compromiso y lucha"

Alejandro Fantino ganó con Animales Sueltos en los Martín Fierro 2023 y apuntó contra Ibope: "Háganlo bien"

En la gran noche de la televisión argentina, el premio a mejor programa periodístico se lo llevó Animales Sueltos por América TV, y su conductor, Alejandro Fantino, aprovechó su paso por el escenario para disparar contra la empresa de mediciones de audiencia, Kantar Ibope Media.

Para comenzar, Fantino le agradeció al canal: "Quiero agradecerle a América que es nuestra segunda casa. Creo que todos los que trabajamos allí nos sentimos siempre así", dijo, y luego fue contra las mediciones, sin filtro.

Embed

"No se cuantas veces mas estaré en una ceremonia de la televisión, hace ya un año no hago tevé y es por eso que me permito hablar de Ibope", comenzó y añadió: "Se que muchos de los que están acá por un una milésima de un punto habrán estado angustiados todo un fin de semana, muchas veces viendo como compañeros perdían lugares de trabajo".

"Sólo pido que las mediciones sean federales y no solo en la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, así que si van a medir háganlo bien y con justicia para que aquel que está viendo la tele se vea reflejado. Midan federalmente", cerró Fantino, en claro reclamo a la empresa de mediciones.