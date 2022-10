Premios Martín Fierro de Radio 2022: Rubén "Cacha" Paredes, mejor labor en operación 

Cacha Paredes.JPG Rubén "Cacha" Paredes fue distinguido con el premio Martín Fierro a la mejor operación técnica por su labor en Radio La Red (AM 910).

DJ desde los 14 años, Paredes comenzó a trabajar en radio a partir de 1987 en una radio comunitaria de Monte Grande, luego de haber pisado por primera vez un estudio de radio dos años antes cuando su cuñado lo llevó a la actual Radio de La Ciudad. Luego pasaría a Rock'n Pop donde haría suplencias y luego durante mucho tiempo haría Radio Bangkok con Lalo Mir y Malas Compañías con Mario Pergolini.

En tanto, desde hace algo más de 20 años Cacha Paredes forma parte del plantel de operación técnica en Radio La Red (AM 910). "Es la mejor radio donde he trabajado en mi vida. Nos sentimos prácticamente como una familia, todos", reveló a PrimiciasYa allá por 2018 cuando recibió su primera nominación a los Martín Fierro, que hoy tiene entre sus manos.

RS Fotos.

El imprevisto de Ángel de Brito en la noche de los Premios Martín Fierro 2022

Ángel de Brito estuvo nominado por su ciclo en CNN Radio, El espectador, en la categoría Mejor labor en conducción (2019), en los Premios Martín Fierro de Radio 2022, que otorgó APTRA, con trasmisión de la señal de noticias IP.

El conductor de LAM (América TV) fue junto a una de sus angelitas, Estefi Berardi, que pasó a buscarlo con su auto para ir a la ceremonia. Sin embargo, se equivocaron en el horario y llegaron cuando la entrega ya había comenzado.

angel-de-brito.jpg Ángel de Brito, nominado como conductor por el ciclo El Espectador en CNN Radio, temporada 2019.

En su cuenta de Instagram, Ángel explicó que Luis Ventura fue el responsable de su demora. "Espero que no sea tu terna y no estemos porque ya empezó", exclamó la panelista. "Culpa de Ventura que me dijo 20:30. Teté ya entregó varios premios... ¡Aguantamos Teté!", acotó el periodista.

En la mesa, el conductor de LAM se llevó una enorme sorpresa al ver que había un cartel que decía: "Susana Roccasalvo", con quien está enfrentado luego de haberle ganado un importante juicio. Después de unos minutos, en ese lugar se sentó su compañera de El espectador, Pilar Smith.