Quién es la española que enamoró a Nicolás Francella

Carol Rovira posteo like Nico Francella.jpg Alguno de los likes entre Nicolás Francella y Carol Rovira que habrían delatado el romance de los artistas.

Claro que en principio había surgido alguna duda al respecto, dado que sonaba el nombre del español Alfons Nieto como pareja de Carol. Pero Iglesias detalló que logró comunicarse con él, quien de mala gana le negó.

Así, despejadas las dudas, las dos angelitas lograron confirmar entonces la relación amorosa del hijo de Guillermo Francella y Carol Rovira, quienes por el momento prefieren mantener reserva sobre el tema.

Cuál es la regla de oro de Nicolás Francella para cuidar su emprendimiento gastronómico

Desde hace unos años Nicolás Francella tiene en sociedad un coqueto restó en la zona de Nordelta, al que le dedica todo su tiempo cuando está fuera de la actuación. Es así que el actor charló largo y tendido durante 2021 con el programa Es por ahí en la pantalla de América TV sobre 'Mailo' y las satisfacciones que el mundo de la gastronomía le está dando.

Sobre cómo nació la idea de volcarse al mundo de la comida como negocio, el hijo de Guillermo Francella recordó "Recién terminaba una película, iba a filmar otro proyecto y se pospuso. Mi primo viene del mundo corpo, quería emprender, el polo gastronómico estaba creciendo y fluyó mucho. Un emprendimiento familiar para oxigenar un poco de nuestro mundo, y ganarle al tiempo ocioso haciendo cosas. Terminó creciendo, hoy tenemos 3 años y me está devolviendo mucho, es nuestro bebé".

Nicolas Francella Nicolás Francella, actor.

Feliz por los logros que en poco tiempo les ha dado el emprendimiento familiar dejó en claro, ante la consulta de la chef de Es por ahí -Chantal Abad- cuál es la regla de oro sobre la habitual práctica del canje tan común entre las celebrities. Fue allí cuando Nico Francella fue claro que "Acá no hay canje. Es una sociedad de cuatro, no sabés cómo te comen la muñeca, me dicen que no les toque el monedero y tengo un gallego que me pide que le cuide el mango", confesó Nico con relación a la decisión de no darle de comer de garrón a sus colegas artistas.

Claro que hay algunas honrosas excepciones como cuando su padre, Guillermo Francella, cae junto a su madre para disfrutar de las creaciones de Mailo. "Tenemos un poco organizado con los invitados de la sociedad, pero tenés que tener estructura y logística" le aseguró el joven actor y ahora empresario gastronómico a los conductores de Es por ahí, Guillermo Andino y Soledad Fandiño.