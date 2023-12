Revelaron quién sería la nueva conquista de Nito Artaza tras su separación con Cecilia Milone

Ahí, todo el panel comenzó a analizar la imagen en la que están Artaza, Di Giorgio y Miguel Ángel Cherutti. La artista tiene apoyada su mano sobre el hombro de Artaza y una de las periodistas acotó: "Si nos guiamos por la fuente de Diego Esteves, el riñón del telón, dijo que en los espectáculos del señor Nito Artaza todas sus compañeras habían tenido algún encuentro con él".



nito artaza_belén di giorgio.jpg

Acto seguido, el panelista Matías Vázquez acotó: "Tengo la palabra de Artaza ahora". Y leyó un mensaje del productor: "'Hola, Matías. No tengo comentarios para hacer de las publicaciones que vi de nuestra pareja'. Él habla de que todavía está en pareja. Él hace referencia a que sigue en pareja con Cecilia Milone. Eso es lo extraño. Hay dos versiones. La versión de Artaza que dice que está en pareja, y la versión de Milone, que están separados".

Más adelante, Esteves agregó sobre la supuesta nueva conquista de Artaza: "La conoce Cecilia Milone a Belén, es la ex de Rodrigo Noya". Y afirmó sobre la ruptura entre Milone y Artaza: "Se mudó a su departamento de soltera, y quien se quedó viviendo en el lugar que compartían fue Nito Artaza. Milone tiene decidido que no va a hablar de este tema de la separación en los medios, y Nito se suma a esta postura". "Canceló todas las entrevistas", sostuvo el panelista en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Embed

Ángel de Brito confirmó la separación de dos actores: "Es un caso tóxico"

Este miércoles, en LAM (América TV), el presentador Ángel de Brito reveló la separación de una pareja tras 24 años juntos. "Es un caso tóxico", adelantó el conductor.

"Están al borde del divorcio. Los dos son famosos, se habló mucho del romance cuando arrancó. Tiene que ver el conflicto con la relación en sí, con lo que hacen o no, con el 'no subo esto a las redes porque le va a molestar', 'no te arrobo porque le puede molestar a...'. Tienen hijos pero por separado, no en común", contó.

"Es una pareja de mucho tiempo, que arrancó en la clandestinidad, y después oficializaron y se casaron. Acá contamos los rumores de separación hace un tiempo, pero lo negaron. Pero ahora estaría al borde de terminarse todo. Aparentemente, él no se anima a firmar el divorcio. Pero está todo podrido, está roto", detalló.

"Los que están al borde de la separación nuevamente y divorcio son Nito Artaza y Cecilia Milone. Otra vez", anunció Ángel. "Como decíamos recién con Yanina (Latorre) estuvo sola en los Martín Fierro de la Moda. La vimos el sábado ahí, divina, elegante. Es una de las minas más talentosas, y Nito es super talentoso. Él está preparando su temporada", detalló.

Acto seguido, Pepe Ochoa opinó: "Igual, hay que ver qué pasa a partir de ahora con el tema del divorcio. Porque ellos fueron dupla teatral durante mucho tiempo. Y podría pasar en algún punto que empiecen a buscar cosas como lo que pasó con Norberto (Marcos) y Fátima (Florez)".

"Ella, ahora, con Drácula facturó un montón sola", señaló Maite Peñoñori. "Eso es aparte. Durante mucho tiempo ellos tuvieron espectáculos juntos donde ponían la plata juntos", destacó Ochoa. Yanina Latorre, en tanto, consideró: "Por ahí, porque Fátima no se involucraba en la parte económica y no estaba ordenada, pero por ahí los dos están involucrados, o por ahí no hay un problema de este tipo".