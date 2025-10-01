El plan oculto de Wanda Nara para hundir a Mauro Icardi: la verdad sobre su ausencia en la Selección

El conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando episodios que captan la atención del público. Esta vez, una revelación en DDM (América TV) abrió la puerta a una historia desconocida que podría tener fuertes repercusiones.
Wanda Nara podría complicar la carrera deportiva de su ex, Mauro Icardi, al contar por qué no jugo en el Mundial 2018.
En el programa que conduce Mariana Fabbiani, el periodista Martín Candalaft sorprendió al compartir una información que hasta ahora no había salido a la luz.
"Wanda Nara no lo contó todavía, pero tiene guardado por qué Icardi no fue al mundial 2018, que es algo bastante doloroso para un jugador de fútbol. Lo que dice Wanda Nara es que Icardi no quiso jugar el mundial 2018, a pesar de que el Sampaoli lo fue a buscar a Italia, porque estaba lleno de..., que él quería jugar en la de Italia. Si ella cuenta esa historia es muy perjudicial", aseguró el panelista.
También remarcó que esta versión aún no fue expuesta públicamente por Wanda, pero que forma parte de su relato íntimo. "Eso cuenta ella. Eso cuenta ella en su intimidad”, insistió Candalaft, dejando entrever que la empresaria tendría en su poder información sensible que podría cambiar la percepción sobre la ausencia de Icardi en aquella Copa del Mundo.
La noche del lunes se celebró la entrega de los premios Martín Fierro 2025, con Santiago del Moro como maestro de ceremonias desde el icónico hotel Hilton de Puerto Madero, en una gala transmitida en exclusiva por Telefe.
El conductor no solo lideró el evento, sino que se consagró como el gran protagonista al recibir el Martín Fierro de Oro, cerrando una velada repleta de figuras del mundo del espectáculo que desfilaron por la alfombra roja.
Entre los presentes estuvo Wanda Nara, quien no pasó desapercibida y protagonizó un divertido cruce con Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano, que se encargó de cubrir el backstage de la ceremonia para las redes sociales del canal.
Durante el intercambio, Nacho le comentó a la empresaria que la esperaban en Fuera de joda, el ciclo que comparte con otros ex hermanitos. “Nos podés venir a visitar un día”, le propuso. A lo que Wanda respondió con humor: “Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín”. El joven no se quedó atrás y replicó: “A dormir no te podemos invitar, pero podes venir a charlar, a tomar unos mates”. La rubia, fiel a su estilo, retrucó: “Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande”, dejando a Nacho sin reacción.
Kennys Palacios, el estilista y amigo inseparable de Wanda, que se encontraba entre ambos, también se sorprendió con la respuesta. “Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo”, lanzó entre risas, visiblemente divertido por la ocurrencia de su amiga.