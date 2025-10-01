El plan oculto de Wanda Nara para hundir a Mauro Icardi: la verdad sobre su ausencia en la Selección

Embed

¿A qué ex Gran Hermano encaró Wanda Nara en los Martín Fierro 2025?

La noche del lunes se celebró la entrega de los premios Martín Fierro 2025, con Santiago del Moro como maestro de ceremonias desde el icónico hotel Hilton de Puerto Madero, en una gala transmitida en exclusiva por Telefe.

El conductor no solo lideró el evento, sino que se consagró como el gran protagonista al recibir el Martín Fierro de Oro, cerrando una velada repleta de figuras del mundo del espectáculo que desfilaron por la alfombra roja.

Entre los presentes estuvo Wanda Nara, quien no pasó desapercibida y protagonizó un divertido cruce con Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano, que se encargó de cubrir el backstage de la ceremonia para las redes sociales del canal.

Durante el intercambio, Nacho le comentó a la empresaria que la esperaban en Fuera de joda, el ciclo que comparte con otros ex hermanitos. “Nos podés venir a visitar un día”, le propuso. A lo que Wanda respondió con humor: “Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín”. El joven no se quedó atrás y replicó: “A dormir no te podemos invitar, pero podes venir a charlar, a tomar unos mates”. La rubia, fiel a su estilo, retrucó: “Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande”, dejando a Nacho sin reacción.

Kennys Palacios, el estilista y amigo inseparable de Wanda, que se encontraba entre ambos, también se sorprendió con la respuesta. “Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo”, lanzó entre risas, visiblemente divertido por la ocurrencia de su amiga.