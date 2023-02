Ricardo Biasotti rompió el silencio tras quedar sobreseído en la causa por abuso sexual iniciada por Anna Chiara del Boca

Biasotti remarcó que, durante el tiempo que duró el juicio, se sintió siempre confiado. "Siempre estuve tranquilo porque conozco la realidad de los hechos. Fue más largo de lo que me hubiera gustado, tres años y medio. La pandemia ralentizó todo", sostuvo.

La ex pareja de Andrea del Boca mencionó que desde que nació Anna Chiara tuvo que afrontar diferentes instancias legales. "Cuando nació, para poder ser un padre presente, tuve que recurrir a la Justicia para poder reconocerla civil y judicialmente", añadió.

Según su testimonio, la actriz quería quitarle todo contacto con la niña. "Me borraron para tener control de mi hija. Tuve que recurrir a la Justicia para poder ver a mi hija", resaltó.

Por último, Biasotti se refirió a la imposibilidad de estar en la vida de Anna Chiara. "Me da mucha tristeza lo que pasó porque nada de lo que me acusaron pasó y desde 2009 que no veo a Anna Chiara", cerró.

-Anna Chiara del Boca-

La denuncia de Anna Chiara del Boca contra su papá, Ricardo Biasotti

En noviembre de 2019, Anna Chiara del Boca había presentado una denuncia contra su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado y corrupción de menores, basándose en el trato que había recibido de parte de su progenitor cuando era menor de edad.

En un video que publicó en las redes, la joven detalló las agresiones sufridas cuando iba a la casa de Biasotti.

“¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías. Ni para eso servís. Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá”, lo acusó en ese momento.