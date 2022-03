Robertito Funes Ugarte le habló a Mica Viciconte: "De ahora en más te voy a nombrar como..."

"Yo lo pronunciaba de manera italiana, Vichiconte, pero a ella le gusta que lo pronuncien Viciconte. De ahora en más será así, Viciconte. Se enojó. No le pude pedir disculpas ni nada porque me bloqueó en el Twitter y en el Instagram. Le iba a decir que me gustaba su pelo y que es lindísima pero no pude", enfatizó el conductor del ciclo.

"Es una persona muy mona y competitiva. En el segmento que yo hago en Telefe, los que quedan eliminados hablan de los otros participante y yo en reiteradas veces dije Vichiconte, no le gustó, y comprendo que está mal", reconoció Robertito mientras su compañera, Mariana Contartessi la invitó a salir al aire: "Tenés las puertas abiertas".

"Yo le mando mis sinceras disculpas. Todo el mundo sabe que soy muy amigo de Nicole Neumann, que es la ex mujer de su actual pareja, por ahí hay rispideces pero debo ser sincero: Con Nicole Neumann jamás hablamos de Micaela, porque sé que hay niños en el medio y no me meto", finalizó.

Por qué se enojó Mica Viciconte con Robertito Funes Ugarte

Un furioso descargo se produjo en las últimas horas por parte de Mica Viciconte con Robertito Funes Ugarte como destinatario por una cuestión no menor como la pronunciación del apellido de la influencer, pero que tiene un trasfondo impensado si recordamos que el periodista a amigo íntimo de Nicole Neumann que es ni más ni menos que la ex mujer del actual de Mica, con quien espera su primer hijo: Fabián Poroto Cubero.

Todo empezó porque el periodista de A24 y a la vez conductor de ViajeChef (Telefe) pronunció varias veces el apellido de la participante con ch y no con c, que en realidad lo pronuncia como corresponde según la lengua italiana.

Esta situación molestó por demás a Mica Viciconte, por lo que terminó mandándole el siguiente mensaje a través de las rede sociales, arrobándolo por si no quedaba claro a quién estaba destinado: "Me parece que como periodista informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia Viciconte (súper fácil) Y no Vichiconte".

Así las cosas, esta situación fue reflejada esta tarde desde Intrusos (América TV), donde Maite Peñoñori arriesgó su teoría sobre la cuestión. “Esta guerra no la veníamos venir. Acá hay un punto de maldad del que me voy a hacer cargo. Robertito es muy amigo de Nicole, tenían un programa juntos y ellos eran muy amigos”, disparó la intrusa. Y agregó “Parece que siempre pronuncia mal el apellido de Mica, le dice ‘Vichiconte’. Ella salió a decir que no es tan difícil de pronunciar”, aseguró.