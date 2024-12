Roly Serrano reveló qué actor le dio un consejo clave antes de su grave accidente en la ruta y él no le hizo caso

“Viajé solo y gracias a Dios y a la vida no lastimé a la familia a la que choqué", dijo sobre su gran miedo de lastimar a quienes circulaban en el otro vehículo involucrado en el choque.

"El choque fue de atrás. Yo me dormí y me llevé por delante el coche que venía. Yo venía a 100 kilómetros por hora, pero es una camioneta pesada", precisó Roly Serrano sobre el accidente vial.

El actor contó que fue el Puma Goity quien le recomendó dos días antes del terrible accidente que no viaje solo en el auto pero que él no le hizo caso.

“El Puma Goity, me llamó dos días antes y me dijo ‘Hermano, ¿vas a venirte?‘. ’Sí, ya terminé la temporada, voy a descansar dos días y me vuelvo', le dije. ‘No vengas solo’, me pidió, y le dije ‘no te hagas problema, voy a buscar a alguien que me acompañe’. Yo no me sentía tan cansado y no le hice caso", indicó.

“Dos días antes había descansado, pero estaba muy gordo. Muy fumador. Muy todo. Excesos”, admitió sobre los problemas de salud que arrastraba.

Y contó cómo está ahora tras aquel grave accidente: “Camino con un andador. Como dijo Daniel Araoz en el programa de Juanita. ‘Rolito no está para el salto del tigre, pero en unos meses. Esperemos un poquito".

"En el tiempo que estuve internado, me di cuenta de todo el cariño de la gente", reflexionó en el programa de América Tv, visiblemente movilizado. "Yo no me hice nada en el accidente. Y, gracias a Dios, no hubo víctimas", añadió el actor.

Roly destacó que durante el tiempo que estuvo internado contó con el apoyo incondicional de sus afectos cercanos: "Muchos amigos iban todos los días, pasaban horas con mis hermanas, no me podían ver, pero se quedaban esperando tener una noticia sobre mi salud".

El actor recordó que su recuperación fue milagrosa. "Por momentos, los médicos no podían dar seguridad si iba a sobrevivir", advirtió.

Por último, Roly mencionó que el amor de su familia también fue fundamental. "Tuve mucho tiempo inconsciente y mis hermanas estaban todos los días en la clínica", sentenció.