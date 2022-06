Romina Manguel sobre Gerardo Rozín: "Siempre supo que se iba a morir"

“En los últimos tiempos, él me llamaba todas las noches a las 12 de la noche. Y era una carga fuerte porque, primero nos reíamos mucho, y después terminábamos hablando de la muerte, de las cosas que él quería cuando se muera y me pedía que yo lo anote. Como sabía que era una colgada, me decía ‘sé que no estás anotando, poné la cámara’. Y yo le contestaba ‘Gerardo, estoy en bombacha’”, agregó.

Y contó cómo la afectó esas duras charlas con Rozín: “Yo terminaba llorando a veces hasta las 5 de la mañana y me acuerdo que hablé con mi analista de esto y con mis amigos, y decidí hablar con Gerardo para decirle que no podía soportar esto porque me dejaba rota todas las noches y yo no puedo no dormir porque, además, tengo dos hijas”.

“Entonces, lo llamé, me costó esa charla, y cuando me senté con Gerardo le dije que me estaban haciendo muy mal estas llamadas a la noche. Y él me responde ‘ah, bueno. Yo me voy a morir pero la señora no duerme. ¿Sabés qué? No me importa que no duermas, tomate algo después. Yo me voy a morir y cuando me muera, vas a dormir. ¿Me entendiste? No se charla más del tema’”, añadió Romina Manguel.

Y precisó: “Cuando volví a hablar con mi analista, le dije que me fue bárbaro en la charla porque, ¿para qué le voy a contar?”.

Qué enfermedad tenía y de qué murió Gerardo Rozín

El diario La Nación reveló tras conocerse la triste noticia que “según trascendidos, Rozín está luchando hace meses contra un tumor maligno”, sin mayores precisiones.

El conductor de La Peña de Morfi de Telefe murió tras luchar contra una dura y larga enfermedad. Iba a regresar a su programa que conduce con Jésica Cirio. Murió en su casa, acompañado de sus seres queridos.

"Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia. Gracias", fue el comunicado que emitió la jefa de prensa de Telefe, Sol Tomaselli, anunciando la triste noticia.