Romina Pereiro confesó si está en pareja tras divorciarse de Jorge Rial 

"¿Tenés novio? ¿Querés uno? ¿Querés mi teléfono?", le preguntaron a la ex pareja del periodista. A lo que Romina contestó con un emoji de risa: "No. No, gracias. No, tampoco".

romina pereiro.jpg

Cabe recordar que en marzo de este año, Jorge Rial confirmó públicamente que se separó de Romina Pereiro: "Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", dijo el ex Intrusos al dar la noticia.

Romina Pereiro

El importante cambio de Romina Pereiro que esperó por meses

Romina Pereiro pudo cumplir su deseo de sumarse al ciclo de Ariel Rodríguez Palacios de Telefe, tras muchas semanas de incertidumbre porque estaba anunciada y no había podido sumarse al envío.

Recordemos que Ariel Rodríguez Palacios debutó en Telefe con Ariel en su salsa. Romina Pereiro iba a ser parte del ciclo, pero finalmente la producción bajó a la nutricionista.

"Me dijeron que hubo un problema presupuestario y que, en un par de semanas, me sumaba al equipo. Ojalá que suceda. Estoy esperando", comentó Romina.

La nutricionista mencionó que espera que la vuelvan a convocar nuevamente. "Estaba muy entusiasmada. Tenía una ilusión enorme.... todavía no pierdo las esperanzas", agregó.