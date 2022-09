Rusherking mostró una foto en el hospital y causó preocupación a sus seguidores

En medio de lo compromisos, la parejita recorre cada lugar turístico de la ciudad sacándose fotos y compartiéndola en las redes. Pero toda esta aventura romántica casi queda arruinada por el accidente que sufrió el artista.

“Mi primera vez en Nueva York y terminé en el hospital”, publicó el cantante. Y, agregó en tono gracioso para calmar a sus fanáticos: “Buena anécdota”, con un emoticón de anteojos negros.

El accidente de la China Suárez en Nueva York

La China Suárez se fue unos días a Nueva York para ser parte de la Semana de la moda de esa ciudad, uno de los eventos fashion más importantes del mundo, invitada por una importante firma. A la actriz la acompañó su novio, Rusherking.

La actriz de 30 años deslumbró por las calles de Manhattan con vestidos impresionantes y super producida.

Pero, en una de las salidas a caminar por la ciudad con su pareja, mientras Rusher hacía una historia para su cuenta de Instagram, La China quiso pegar una saltito pero cayó mal y todos creyeron que se había lastimado la rodilla.

La rubia pegó un grito de dolor e inmediatamente se agachó para agarrarse el lugar de la pierna que se habría lesionado al caer. Pero por suerte no le pasó nada. "Lo que hizo ruido no fue mi rodilla si no el forro del vestido que se rompió", dijo en otro video aclarando la situación y mostrando cómo le quedó.

De esta manera, la actriz pudo continuar sus días en la Gran Manzana combinando trabajo con el placer de compartir los ratos libres con su novio.