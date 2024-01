Sabrina Rojas habló de su picante posteo contra Luciano Castro: "Tenemos distintas prioridades"

Lo cierto es que en charla con Intrusos, América Tv, Sabrina Rojas explicó el motivo de su enojo con el actor: "No fue al cumpleaños de mi hijo. Somos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos. El padre ya tenía preparada otra cosa, cosas que pasan".

"Tengo mucho diálogo, yo todo esto lo hablo con él", se sinceró sobre la comunicación con Luciano Castro. Y remarcó: "Ni hablamos del posteo, somos muy distintos en la vida para cosas. Yo a veces estoy muy cansada trabajando pero también trabajo para que mis hijos estén bien, priorizo mucho el bienestar de mis chicos más que mi vida propia".

"Él tiene otra manera, otros tiempos, otra energía distinta", reconoció Sabrina Rojas. Y reconoció: "Ahora estoy soltera y sin los chicos, y se me vino toda esa soledad, es como rarísimo".

sabrina rojas 1.jpg

La furia de Sabrina Rojas contra Luciano Castro en una nueva interna familiar

Sabrina Rojas sorprendió con una durísima indirecta en sus redes sociales, que horas más tarde se supo que apuntaba contra su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro.

Todo se desató cuando la actriz posteó un tremendo fragmento de la canción de Shakira con Bizarrap. "Mucho gimnasio pero trabaja un poquito el cerebro también", decía la frase que eligió la actriz.

En medio de la incertidumbre, en LAM, América Tv, revelaron detalles de una fuerte interna entre ella y Luciano Castro por el cuidado y el tiempo de calidad que cada uno pasa con sus hijos.

“Ella está haciendo temporada y Luciano está haciendo temporada en Mar del Plata. Era el cumple del hijo, hacía 20 días que él no veía a los chicos por esta logística que tienen de estar lugares distintos y cuando llegó Sabrina con los hijos Luciano ya tenía planes”, explicó Maite Peñoñori.

Acto seguido, puntualizó en el enojo de la actriz y siguió: “Las fiestas no las pasó con ellos tampoco, y lo que enojó a Sabrina es que ella esperaba que el lunes, que es el día que no tienen teatro, pase toda la tarde y noche con los chicos pero tenía un plan amigos, un asado, y no lo canceló”.