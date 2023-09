Sabrina Rojas reveló lo que más le molestó de Ximena Capristo para terminar la amistad

"La conozco hace 20 años. Está sin filtros ahora, no sé qué le estaría pasando", precisó la actriz. Y comentó sobre las declaraciones de su ex amiga: "Me sorprendió. No la quiero dejar a Ximena como una mentirosa. La iba a llamar pero después dije no".

"A Ximena la quiero mucho, tenía una amistad con ella y Gustavo que extraño. En 2019 creo que dejamos de hablar, no sé bien por qué nos dejamos de ver", precisó Sabrina.

Y contó qué fue lo más le molestó en su momento: "La vi opinando de una situación nuestra como paneleando y me extrañó escucharla decir o picantear con cositas cuando ella era amiga íntima. Paula me llamó y me decía: 'apagá la tele'. Ximena no me llamó. Ahí sentí un quiebre de ella". destacó sobre ese entonces.

Y amplió: "Qué habrá pasado entre Pedro (Alfonso) y Gustavo (Conti) no sé, la palabra maltrato me pareció mucho, es un montón. La Negra es buena mina, laburante, los quiero mucho a ellos".

"Nos deberíamos una charla que nunca tuvimos", cerró Sabrina Rojas.

Ximena Capristo reveló el polémico motivo que distanció a Gustavo Conti de Pedro Alfonso

Inesperadamente Ximena Capristo recordó el escandaloso distanciamiento de su marido Gustavo Conti, del actor y productor Pedro Alfonso y su mujer Paula Chaves de un momento para el otro hace ya viarios años.

En su lugar de angelita invitada por estas semanas en LAM, América Tv, Capristo admitió el motivo escandaloso que alejó a los chicos que habían sabido construir una amistad, más allá de lo laboral que los tuvo justos sobre las tablas.

“Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, aseguró sin pelos en la lengua. Pero claro que también apuntó contra la modelo, con la que Ximena mantenía una relación muy cercana antes de esta tensa situación.

Así, la tildó de falsa y de hablar mal de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes formaban parte del núcleo de amigos por ese entonces: “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”.