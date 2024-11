Sabrina Rojas y su posteo más profundo en medio del escándalo con Griselda Siciliani y Luciano Castro

Embed

"Momentos de muchos cambios. Paro, camino, respiro y me adapto", indicó en una historia de Instagram con la versión del grupo de rock La Beriso del clásico Todo cambia de Mercedes Sosa.

Y amplió al respecto de su presente y lo que vendrá: "Ni para mejor, ni peor, solo cambios, la vida tiene ciclos y ahora vamos a empezar de nuevo".

"Pero siempre agradezco la linda vida que tengo", finalizó Sabrina Rojas su profunda reflexión que acompañó con una foto caminando al aire libre mientras tomaba sol.

sabrina rojas reflexion cambios.jpg

La reacción de Griselda Siciliani a los fuertes dichos de Sabrina Rojas sobre su relación con Luciano Castro

Griselda Siciliani se refirió en las últimas horas a los picantes dichos que hizo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro. “Luciano Castro desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”, había dicho días atrás la modelo.

El cronista de Socios del Espectáculo, El Trece, le consultó a la actriz de Envidiosa: "¿Siguen con Luciano? ¿Están de novios?". “¡Sí, señor, estamos de novios! Es una noticia vieja”, le respondió.

Luego, el notero le comentó: "Sabrina Rojas le dijo a Mati Vázquez, nuestro compañero, que Luciano le seguía mandando mensajes para tener algún encuentro".

“Sabés que no hablo de la intimidad de nadie... Yo no hablo de mi intimidad ni de la de nadie. Y cada uno con su vida...”, contestó Siciliani.

Acto seguido, ella aseguró: “Estoy muy feliz”. Ahí, el cronista le preguntó si iban a pasar las fiestas juntos y si iba a subir fotos con su actual pareja. “Yo no soy de subir muchas fotos”, sostuvo la actriz.

Instantes después, el notero le pidió que subiera alguna imagen con Castro y Siciliani con mucha soltura le respondió: “Te prometo y te arrobo para que te quedes tranquilo”.

"No sabés ni mi nombre Griselda", le dijo el cronista. Sin embargo, Siciliani demostró lo contrario y le dijo cuál era su usuario. “Yo sé todo”, cerró la actriz.