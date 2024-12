Santiago del Moro se enojó y expuso a Sandra en pleno vivo de Gran Hermano 2024

Ahí, la pescadera afirmó que ellos honran la casa. Sin embargo, el conductor siguió: “Hoy abandonando un juego no es honrarla. Te puede ir bien o te puede ir mal, pero hasta el último segundo tenés que intentarlo todo. Además, es por la comida”.

“¿Saben quién está enojado con ustedes más allá del Big? El público. Yo hice una encuesta en mis redes, como las he hecho en las otras temporadas, y para que veas, Sandra, que no estoy subido a ningún bondi, cuando le pregunté a la gente, después de que me enteré de la sanción, qué opinaba, si esperaban una sanción leve o durísima, casi el 90 por ciento votó durísima”, les reveló Del Moro ofendido.

Además, remarcó el comunicador: “De mi lado siempre la mejor…como dije siempre: por las buenas todo, por las malas nada. Los que están jugando son ustedes, ustedes se metieron en esto. Están en una competencia muy importante, Sandra”.

Los participantes de Gran Hermano 2024 (Telefe) recibieron este jueves un severo castigo por parte del 'Big' luego de que decidieran abandonar la prueba semanal.

“La prueba por el presupuesto es una actividad muy importante de la casa. Debido a que de su éxito o fracaso depende la manera en que se alimentarán durante una semana”, comenzó diciéndoles el ojo que todo lo ve a los jugadores.

“Cuando yo propongo una actividad de estas características asumo que cada uno de ustedes se comprometerá de manera absoluta para lograr un bien grupal. Sin embargo, en la prueba de hoy empezó a ganarles la frustración y el enojo”, siguió.

Luego, reveló: "En la próxima compra semanal solo podrán utilizar el 25 por ciento del presupuesto asignado, no la mitad del prespuesto". Y continuó: "Pero esto no termina aquí. Hay otra sanción".

"Quiero informarles que, debido a este grave y penoso episodio, el próximo domingo, en la gala de eliminación, serán dos personas la que abandonaran mi casa, según la votación del público, obviamente", anunció el dueño de la casa.